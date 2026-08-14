Mikel Arteta Enggan Bahas Masa Depan Myles Lewis-Skelly Meski Rumor Kepindahan Terus Menguat

JawaPos.com – Mikel Arteta menegaskan bahwa dirinya tidak khawatir dengan spekulasi mengenai masa depan Myles Lewis-Skelly di Arsenal.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (13/8), Pelatih asal Spanyol tersebut menolak mengonfirmasi apakah pemain berusia 19 tahun itu akan bertahan setelah dikaitkan dengan Manchester United dan Chelsea.

Spekulasi muncul setelah Lewis-Skelly mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Como pada laga persahabatan di Stadion Emirates.

Pemain asal Inggris itu kemudian membuat gestur hati kepada pendukung Arsenal dalam perayaan golnya, yang ditafsirkan sebagai kemungkinan salam perpisahan, tetapi Arteta menilai selebrasi tersebut merupakan bentuk emosi yang sesuai dengan karakter sang pemain.

Arteta justru menganggap ketertarikan klub lain terhadap pemain Arsenal sebagai sesuatu yang positif karena menunjukkan bahwa para pemainnya mendapat perhatian.

Lewis-Skelly memang belum memperoleh kesempatan bermain secara reguler di Liga Primer, tetapi ia tetap menjadi starter ketika Arsenal menghadapi Paris Saint-Germain pada final Liga Champions musim lalu.

Lewis-Skelly juga menunjukkan kemampuan bermain di beberapa posisi setelah memulai kariernya di tim utama sebagai bek kiri dan kemudian dimainkan sebagai gelandang.