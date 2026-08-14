Nasser Al-Khelaifi Jadi Kandidat Suksesor Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA?

Nasser Al-Khelaifi digadang-gadang sebagai calon pengganti Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA. Bos PSG itu memberi respons soal usulan tersebut. (Flashscore)
JawaPos.com - Kesuksesan melesatkan Paris Saint-Germain (PSG) sebagai raja di ajang Eropa dua musim terakhir telah mendongkrak popularitas Nasser Al-Khelaifi. Presiden PSG asal Qatar itu pun banjir dukungan untuk dipilih sebagai presiden FIFA menggantikan Gianni Infantino.
Seperti diketahui, Infantino dituntut mundur setelah usulan kontroversial proposal penjualan saham Piala Dunia kepada pihak swasta sekaligus pendirian anak usaha FIFA. Negara-negara anggota FIFA mendesak Infantino mundur serta menuntut digelarnya pemilihan presiden FIFA tahun depan.
Al-Khelaifi pun dianggap sebagai salah satu figur yang tepat di posisi itu. ”
Aku masih sangat-sangat senang menjabat sebagai presiden Paris Saint-Germain dan aku senang untuk melanjutkannya,” kata Al-Khelaifi menanggapi usulan dirinya sebagai suksesor Infantino dikutip dari RMC Sport.
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Jawa Pos
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