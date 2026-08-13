Manchester United Tumbangkan Leeds Lewat Adu Penalti, Mazraoui Jadi Penentu Kemenangan

JawaPos.com - Manchester United berhasil tumbangkan Leeds United dalam laga uji coba pramusim di Croke Park, Dublin, Kamis (13/8). Iblis Merah menang 5-4 lewat adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 pada waktu normal.

Dalam laga itu, Noussair Mazraoui menjadi penentu kemenangan Manchester United setelah sukses mengeksekusi penalti terakhir.

Sebelumnya, Joshua Zirkzee membawa Manchester United unggul lebih dahulu pada menit ke-16. Penyerang asal Belanda itu memanfaatkan umpan Bryan Mbeumo untuk membuka keunggulan. Mbeumo berhasil melewati hadangan pemain Leeds di garis tengah sebelum mengirimkan umpan kepada Zirkzee.

Tanpa mengontrol bola terlebih dahulu, Zirkzee langsung melepaskan tembakan yang bersarang di gawang Leeds.

Namun, keunggulan Manchester United tidak bertahan lama. Leeds menyamakan kedudukan sebelum pertandingan memasuki menit ke-30 lewat Brenden Aaronson. Pemain tim nasional Amerika Serikat itu menerima bola dari Dan James dari dalam kotak penalti lalu melepaskan tembakan yang tidak mampu dibendung kiper Manchester United, Senne Lammens.

Pertandingan kemudian berjalan sengit hingga babak kedua. Pelatih Manchester United Michael Carrick memanfaatkan laga itu untuk memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain, termasuk rekrutan muda Tynan Thompson.

Pemain sayap berusia 18 tahun yang baru didatangkan dari Tottenham Hotspur itu, menjalani debutnya bersama tim utama Manchester United. Youri Tielemans juga mendapat kesempatan tampil untuk kedua kalinya bersama Iblis Merah.

Pada babak kedua, Carrick juga melakukan pergantian kiper dengan menarik keluar Lammens dan memasukkan Dermot Mee.

Mee pun langsung melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang James Justin. Sementara itu, Bruno Fernandes hampir membawa Manchester United kembali unggul. Kapten Iblis Merah itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola hanya melintas tipis di atas mistar gawang Leeds.