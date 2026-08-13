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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 13 Agustus 2026 | 23.24 WIB

Emiliano Buendia Pasrah Aston Villa Kalah dari PSG di Piala Super Eropa

Emiliano Buendia saat kaga lawan PSG di Piala Super Eropa. (Dok. UEFA) - Image

Emiliano Buendia saat kaga lawan PSG di Piala Super Eropa. (Dok. UEFA)

JawaPos.com - Emiliano Buendia menerima kekalahan yang dialami Aston Villa saat melawan Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Red Bull Arena, Austria, Kamis (13/8).

Kalah dari PSG memang tidak menyenangkan, namun Emiliano Buendia merasa bangga dengan permainan Aston Villa. Gelandang 29 tahun tersebut juga menganggap skuad PSG berisikan pemain top dunia yang membuat mereka memenangkan pertandingan.

"Kalah bukanlah perasaan yang menyenangkan, tetapi saya pikir kita bisa sangat bangga dengan permainan yang kita mainkan. Kami bermain sangat baik; kami memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, tetapi mereka adalah pemain top sehingga mereka mendapatkan peluang mereka. Mereka mencetak gol dan memenangkan pertandingan," kata Emiliano Buendia kepada TNT Sports yang dikutip laman resmi UEFA, Kamis (13/8).

Menurut Buendia, Aston Villa sudah kesulitan sejak PSG mencetak gol pada menit ke-20. Tapi ia juga memuji gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Brian Madjo.

"Saya pikir kami bermain sangat baik. Tentu saja, mengatasi ketertinggalan itu sulit. Kami terus menekan di akhir babak pertama, dan memiliki beberapa peluang. Brian mencetak gol yang sangat bagus, jadi kami memasuki jeda dengan percaya diri. Di babak kedua, kami terus menunjukkan karakter," jelas pemain timnas Argentina tersebut.

Mengenai Brian Madjo, Buendia berusaha membantu ia di lapangan. Mantan pemain Bayer Leverkusen tersebut juga ingin membuat pemain 17 tahun itu mencetak banyak gol.

"Saya mencoba membantunya. Dia masih muda, tetapi perkembangannya bagus. Jelas, dengan karakteristiknya, saya dapat membantunya beradaptasi dan mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol," pungkas Emiliano Buendia.

Performa Emiliano Buendia

Sebagai gelandang serang, Buendia tidak mampu melepaskan tendangan tepat sasaran ke gawang PSG. Melansir Fotmob, ia melepaskan dua tendangan yang masih melenceng.

Bahkan dari sisi distribusi bola, Buendia tidak melepaskan umpan silang dengan akurat. Dari tiga umpan silang, tidak ada yang berhasil diterima pemain Aston Villa.

Editor: Banu Adikara
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