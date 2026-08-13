Frustrasi Absen Lawan Timnas Indonesia, Nakamura Siap Balas di Semifinal Piala AFF 2026

JawaPos.com - Gelandang tim nasional Singapura Kyoga Nakamura mengaku masih frustrasi setelah absen saat timnya menghadapi Indonesia pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Singapura memastikan tiket ke semifinal usai bermain imbang 1-1 di Stadion Jalan Besar pada Jumat (7/8).

Hasil itu membawa The Lions finis di posisi dua besar Grup A dan membawa mereka menghadapi Thailand pada Sabtu (15/8).

Nakamura sebenarnya sangat ingin ambil bagian dalam pertandingan melawan Indonesia. Namun, gelandang berusia 30 tahun itu harus menjalani skorsing setelah menerima dua kartu kuning dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. “Saya benar-benar frustrasi dengan skorsing itu.

Bahkan, rasanya lebih frustrasi dibandingkan ketika saya bermain,” kata Nakamura dikutip dari ESPN.

Meski tidak dapat membantu tim secara langsung di lapangan saat itu, Nakamura tetap percaya kepada rekan-rekannya. Nakamura menilai Singapura memiliki kualitas yang cukup untuk mengamankan hasil yang dibutuhkan.

“Saya benar-benar percaya kepada tim. Kami punya kualitas,” ujarnya.

Menonton pertandingan dari tribun memberikan pengalaman berbeda bagi Nakamura. Sang pemain mengaku dapat melihat secara langsung besarnya dukungan suporter Singapura.

“Saya hanya datang untuk menonton. Dan saya benar-benar harus berterima kasih kepada para penggemar. Di lapangan, tentu saya bisa merasakan energi dan gairah mereka. Tetapi di luar lapangan, bahkan di fan zone, saya melihat betapa luar biasanya gairah dan motivasi mereka, bahkan lebih besar daripada kami sebagai pemain,” tutur Nakamura.

Nakamura sendiri sebenarnya lahir di Jepang dan pernah memperkuat tim nasional Jepang U-17 pada Piala Dunia U-17 FIFA 2013.