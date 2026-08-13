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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 14 Agustus 2026 | 00.29 WIB

Kecewa Tapi Tidak Menyerah, Ragnar Oratmangoen Ingin Timnas Lebih Kuat

Selebrasi Ragnar Oratmangoen usai mencetak gol di laga Indonesia melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Selebrasi Ragnar Oratmangoen usai mencetak gol di laga Indonesia melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ragnar Oratmangoen memberikan komentarnya setelah Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2026. Ia merasa kecewa dengan kegagalan tersebut.

Melalui sosial media, Ragnar Oratmangoen merasa sakit hati dengan kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Dia mengaku sudah memberikan segalanya untuk skuad Garuda di ajang tersebut.

"Ini menyakitkan. Kami memberikan segalanya untuk kaus ini, untuk satu sama lain, dan untuk semua orang di kampung halaman," tulis Ragnar Oratmangoen di Instagram.

Kegagalan di Piala AFF 2026 akan selalu dikenang Oratmangoen. Penyerang 28 tahun tersebut menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan kembali lebih kuat.

"Kami akan membawa ini bersama kami, terus bekerja dan kembali lebih kuat," tutup Ragnar Oratmangoen di Instagram.

Performa Ragnar Oratmangoen di Piala AFF 2026

Ragnar Oratmangoen menjadi salah satu andalan Timnas Indonesia di lini serang. Meski pada laga melawan Kamboja dicadangkan, John Herdman memainkannya di tiga laga berikutnya melawan Timor Leste, Vietnam, dan Singapura.

Performa penyerang Persib Bandung tersebut tidak terlalu mengecewakan meski Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Ragnar mampu mengoleksi satu assist di laga menghadapi Timor Leste dan mencetak gol saat melawan Singapura.

Itu tadi performa Ragnar Oratmangoen sepanjang Piala AFF 2026. Menarik dinantikan kiprahnya di laga berikutnya bersama Timnas Indonesia.

Editor: Edi Yulianto
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