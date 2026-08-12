Jelang Lawan Bolivar, Bus Berlogo Sao Paulo Disita Polisi Bolivia karena Bawa 86 Kg Ganja

JawaPos.com - Rencana perjalanan São Paulo FC di Bolivia sempat diwarnai kejadian tak biasa. Bus yang disiapkan untuk menjemput rombongan klub Brasil tersebut justru disita polisi setelah ditemukan 86 kilogram ganja.

Bus itu diketahui merupakan milik perusahaan transportasi Bolivia Flota Cosmos. Kendaraan tersebut disiapkan untuk kebutuhan São Paulo selama berada di Bolivia, termasuk menjemput skuad dari Bandara Santa Cruz de la Sierra.

Menariknya, bus sudah menggunakan logo dan identitas visual Sao Paulo. Hal itu dilakukan karena kendaraan tersebut memang akan digunakan untuk mendukung perjalanan tim yang tengah bersiap menghadapi Bolívar di ajang Copa Sudamericana.

Namun, sebelum menjalankan tugasnya mengangkut rombongan Sao Paulo, bus tersebut lebih dulu diperiksa aparat. Polisi kemudian menemukan empat kantong yang berisi narkoba dengan total berat mencapai 86 kilogram.

Temuan tersebut membuat tiga orang yang berada di dalam kendaraan ditangkap. Bus juga langsung diamankan untuk kepentingan penyelidikan kasus dugaan penyelundupan narkoba.

Kondisi ini sempat menjadi perhatian karena bus menggunakan atribut Sao Paulo. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa klub tidak memiliki kaitan dengan barang terlarang yang ditemukan tersebut.

Sao Paulo juga disebut sama sekali tidak mengetahui keberadaan narkoba di dalam bus yang mereka sewa melalui perusahaan transportasi setempat.

Pihak Flota Cosmos kemudian memberikan klarifikasi mengenai kejadian tersebut.