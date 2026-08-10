Apes! Pemain Brasil Ini Jatuh ke Terowongan Saat Rayakan Gol, Malah Dianulir VAR

JawaPos.com - Jacy Maranhao mengalami momen apes saat Coritiba mengalahkan Chapecoense 2-1 dalam lanjutan Liga Brasil di Estadio Couto Pereira, Sabtu (8/8). Bek 29 tahun itu terjatuh ke terowongan ketika merayakan gol yang kemudian dianulir VAR karena offside.

Jacy mencetak gol pada menit ke-42 setelah menyambut bola hasil situasi bola mati. Ia kemudian berlari dan melompati papan iklan di sisi lapangan untuk merayakan gol tersebut.

Namun, bukannya mendarat di area lapangan atau sekitar papan iklan, Jacy justru terperosok ke dalam lubang terowongan yang mengarah ke ruang ganti.

Para pemain Coritiba langsung menghampiri, disusul petugas medis yang memberikan pertolongan.

Terowongan tersebut biasanya ditutup selama pertandingan. Namun, lubang itu dibuka menjelang pertandingan memasuki akhir babak pertama, sehingga Jacy langsung terjatuh ketika melewati papan iklan.

Belum selesai dengan insiden tersebut, Jacy harus menerima kabar bahwa gol yang dirayakannya tidak sah. Wasit menganulir gol setelah pemeriksaan VAR karena sang bek berada dalam posisi offside.

"Jacy Maranhão mencetak gol untuk Coritiba, melompati pembatas lapangan untuk merayakannya, namun akhirnya terjatuh di tangga lorong pemain dan mengalami cedera. Parahnya lagi, gol tersebut dianulir," tulis laporan BeinSports Amerika Serikat.

Jacy masih mampu melanjutkan permainan hingga babak pertama berakhir. Namun, pada awal babak kedua, ia digantikan Rodrigo Moledo.

Coritiba sendiri sudah unggul lebih dulu melalui Tiago Cóser pada menit ke-30. Keunggulan tersebut baru bertambah pada menit ke-82 setelah Pedro Rocha mencetak gol kedua.