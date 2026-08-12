Brisbane Roar Gelar Tur Pramusim di Indonesia, akan Berlaga Lawan Dewa United dan Persija Jakarta

JawaPos.com - Klub Liga Australia atau A-League Brisbane Roar resmi mengumumkan bahwa mereka menjalani tur pramusim di Indonesia.

Lag persahabatan tersebut akan dilakukan pada bulan ini dengan melawan Dewa United dan juga Persija Jakarta. Pada laga pertama, Brisbane Roar akan melawan Dewa United dalam laga uji coba tertutup pada Kamis 27 Agustus di Stadion Internasional Banten, lalu dilanjutkan bertemu Persija di Jakarta International Stadium pada Sabtu 29 Agustus.

"Ini adalah bagian dari sejarah bagi klub sepak bola kami, sebuah perjalanan yang telah kami persiapkan sejak lama. Kami datang ke sana untuk menguji kemampuan dan melanjutkan persiapan menghadapi musim A-League," kata CEO Brisbane Roar Kaz Patafta dalam laman resmi mereka, dikutip Rabu.

Laga kontra Dewa United akan mempertemukan mantan penyerang mereka sekaligus pemain tim nasional Indonesia, Rafael Struick, dengan mantan klubnya.

Struick sendiri pernah membela Brisbane Roar selama sekitar satu musim pada 2024/2025, dengan catatan 10 penampilan dan satu gol. Usai bersama Brisbane Roar, Struick kemudian pindah ke Dewa United dan menetap di sana sampai sekarang.

Tak hanya dengan Dewa United, keterkaitan Brisbane Roar juga ada di elemen Persija karena pelatih mereka Shin Tae-yong, dulunya pernah bermain untuk pemilik gelar juara Liga Australia tiga kali itu pada Maret-Oktober 2005.

Selain itu, pertandingan melawan Persija ini akan menjadi momen bersejarah bagi kedua klub, di mana Brisbane Roar dan Persija akan saling berhadapan untuk pertama kalinya sebagai klub mitra yang bernaung di bawah kepemilikan yang sama, yaitu Bakrie Group.