Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 13 Agustus 2026 | 02.07 WIB

Brisbane Roar Gelar Tur Pramusim di Indonesia, akan Berlaga Lawan Dewa United dan Persija Jakarta

Klub Liga Australia (A-League) Brisbane Roar mengumumkan tur pramusim di Indonesia pada bulan ini dengan melawan Dewa United dan juga Persija Jakarta. (X/Persija_Jkt) - Image

Klub Liga Australia (A-League) Brisbane Roar mengumumkan tur pramusim di Indonesia pada bulan ini dengan melawan Dewa United dan juga Persija Jakarta. (X/Persija_Jkt)

JawaPos.com - Klub Liga Australia atau A-League Brisbane Roar resmi mengumumkan bahwa mereka menjalani tur pramusim di Indonesia.

Lag persahabatan tersebut akan dilakukan pada bulan ini dengan melawan Dewa United dan juga Persija Jakarta. Pada laga pertama, Brisbane Roar akan melawan Dewa United dalam laga uji coba tertutup pada Kamis 27 Agustus di Stadion Internasional Banten, lalu dilanjutkan bertemu Persija di Jakarta International Stadium pada Sabtu 29 Agustus.

"Ini adalah bagian dari sejarah bagi klub sepak bola kami, sebuah perjalanan yang telah kami persiapkan sejak lama. Kami datang ke sana untuk menguji kemampuan dan melanjutkan persiapan menghadapi musim A-League," kata CEO Brisbane Roar Kaz Patafta dalam laman resmi mereka, dikutip Rabu.

Laga kontra Dewa United akan mempertemukan mantan penyerang mereka sekaligus pemain tim nasional Indonesia, Rafael Struick, dengan mantan klubnya.

Struick sendiri pernah membela Brisbane Roar selama sekitar satu musim pada 2024/2025, dengan catatan 10 penampilan dan satu gol. Usai bersama Brisbane Roar, Struick kemudian pindah ke Dewa United dan menetap di sana sampai sekarang.

Tak hanya dengan Dewa United, keterkaitan Brisbane Roar juga ada di elemen Persija karena pelatih mereka Shin Tae-yong, dulunya pernah bermain untuk pemilik gelar juara Liga Australia tiga kali itu pada Maret-Oktober 2005.

Selain itu, pertandingan melawan Persija ini akan menjadi momen bersejarah bagi kedua klub, di mana Brisbane Roar dan Persija akan saling berhadapan untuk pertama kalinya sebagai klub mitra yang bernaung di bawah kepemilikan yang sama, yaitu Bakrie Group.

Lebih lanjut, bagi Brisbane Roar, dua laga itu akan memberikan kesempatan bagi sang pelatih Michael Valkanis mempersiapkan tim menjelang musim baru, dimana tim ini akan memulai A-League dengan tandang menghadapi Adelaide United pada 18 Oktober.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
TC di Thailand, Shin Tae-yong Fokus Perkuat Fisik dan Matangkan Taktik Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

TC di Thailand, Shin Tae-yong Fokus Perkuat Fisik dan Matangkan Taktik Persija Jakarta

Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.28 WIB

Persija Putri Siap Beraksi di IWL 2026/27, Risa Afriyani Berharap Sepak Bola Putri Makin Maju - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Putri Siap Beraksi di IWL 2026/27, Risa Afriyani Berharap Sepak Bola Putri Makin Maju

Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.47 WIB

IWL 2026/2027 Digelar, Persija Jakarta Siap Ramaikan Liga Putri Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

IWL 2026/2027 Digelar, Persija Jakarta Siap Ramaikan Liga Putri Indonesia

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15.06 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore