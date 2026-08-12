José Mourinho Ungkap Pernyataan Alasan Menolak Manchester United pada 2013

Jose Mourinho (Bein Sports)
JawaPos.com – José Mourinho pernah menolak tawaran untuk menggantikan Sir Alex Ferguson sebagai pelatih Manchester United pada 2013.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Ferguson yang pensiun setelah 27 tahun memimpin klub bahkan menganggap Mourinho sebagai sosok ideal untuk meneruskan pekerjaannya di Old Trafford.
Namun, Mourinho memilih menepati janji kepada Chelsea meskipun keputusan tersebut membuatnya kehilangan kesempatan besar dalam karier kepelatihan.
Keputusan Mourinho kemudian membuka jalan bagi Manchester United untuk menunjuk David Moyes sebagai penerus Ferguson. Masa kepemimpinan Moyes hanya berlangsung kurang dari satu musim dan berakhir setelah United menempati posisi ketujuh Liga Primer Inggris.
Sementara itu, Mourinho kembali ke Chelsea dan berhasil membawa klub tersebut menjuarai Liga Primer pada musim 2014–2015.
Mourinho akhirnya menangani Manchester United pada 2016 setelah klub menjalani beberapa musim yang kurang konsisten.
Pelatih asal Portugal itu mempersembahkan gelar Liga Europa dan Piala Liga Inggris serta membawa United finis di posisi kedua Liga Primer, yang menjadi pencapaian terbaik klub sejak kepergian Ferguson.
Bertahun-tahun kemudian, Mourinho mengakui bahwa keputusannya pada 2013 didasarkan pada ikatan emosionalnya dengan Chelsea.
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