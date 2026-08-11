Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 12 Agustus 2026 | 00.29 WIB

11 Alasan Psikologi Burnout Kerja yang Bikin Milenial Sulit Bertahan Seharian di Kantor

Alasan psikologi burnout kerja yang bikin milenial sulit bertahan seharian di kantor. (Magnific) - Image

Alasan psikologi burnout kerja yang bikin milenial sulit bertahan seharian di kantor. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi burnout kerja menjadi penyebab utama mengapa generasi milenial semakin sulit bertahan sepanjang hari di kantor.

Banyak pekerja muda menghadapi tekanan beban kerja berlebihan sekaligus penghasilan yang tidak sebanding dengan biaya hidup.

Kondisi ini membuat semangat kerja perlahan menurun, bukan karena malas, melainkan kurangnya dukungan dari lingkungan kerja.

Dilansir dari laman YourTango pada  Selasa (11/8), berikut sebelas alasan psikologi burnout kerja yang membuat generasi milenial kesulitan menjalani hari kerja secara penuh.

1. Diawasi secara berlebihan oleh atasan

Pengawasan berlebihan dari atasan tidak hanya menghambat produktivitas, tetapi juga mematikan kreativitas karyawan.

Sikap ini memicu rasa kesal yang membuat karyawan semakin kurang inovatif dalam menjalankan tugasnya.

Rasa mendesak yang terus dipaksakan atasan juga mengikis kepercayaan karyawan terhadap manajemen tempat bekerja.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
7 Alasan Mengapa Generasi Muda Mungkin Saja Gagal Memulai Kehidupan Mandiri Mereka Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Generasi Muda Mungkin Saja Gagal Memulai Kehidupan Mandiri Mereka Menurut Psikologi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.34 WIB

8 Alasan Mengapa Persahabatan Dapat Membuatmu Merasa Begitu Kesepian Menurut Psikologi, Apa Sajakah? - Image
Kepribadian

8 Alasan Mengapa Persahabatan Dapat Membuatmu Merasa Begitu Kesepian Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.43 WIB

6 Alasan Utama Mengapa Mindfulness Sangat Bermanfaat untuk Mengatasi Kecemasan Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

6 Alasan Utama Mengapa Mindfulness Sangat Bermanfaat untuk Mengatasi Kecemasan Menurut Psikologi

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.47 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore