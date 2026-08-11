11 Alasan Psikologi Burnout Kerja yang Bikin Milenial Sulit Bertahan Seharian di Kantor

Alasan psikologi burnout kerja yang bikin milenial sulit bertahan seharian di kantor. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi burnout kerja menjadi penyebab utama mengapa generasi milenial semakin sulit bertahan sepanjang hari di kantor.
Banyak pekerja muda menghadapi tekanan beban kerja berlebihan sekaligus penghasilan yang tidak sebanding dengan biaya hidup.
Kondisi ini membuat semangat kerja perlahan menurun, bukan karena malas, melainkan kurangnya dukungan dari lingkungan kerja.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (11/8), berikut sebelas alasan psikologi burnout kerja yang membuat generasi milenial kesulitan menjalani hari kerja secara penuh.
1. Diawasi secara berlebihan oleh atasan
Pengawasan berlebihan dari atasan tidak hanya menghambat produktivitas, tetapi juga mematikan kreativitas karyawan.
Sikap ini memicu rasa kesal yang membuat karyawan semakin kurang inovatif dalam menjalankan tugasnya.
Rasa mendesak yang terus dipaksakan atasan juga mengikis kepercayaan karyawan terhadap manajemen tempat bekerja.
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