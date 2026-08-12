Micky Van de Ven Tegaskan Komitmen Bertahan kepada Tottenham Hotspur

Micky van de Ven (Bein Sports)
JawaPos.com – Micky van de Ven resmi memperpanjang kontraknya bersama Tottenham Hotspur setelah sempat dikaitkan dengan kepindahan pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Bek asal Belanda berusia 25 tahun itu dilaporkan menjadi incaran Barcelona dan Liverpool, tetapi memilih bertahan di London Utara menjelang musim penuh pertama Roberto De Zerbi sebagai pelatih.
Van de Ven mengaku antusias menyambut masa depan bersama Tottenham dan ingin menjadi bagian dari proyek yang sedang dibangun klub.
Sejak bergabung dari Wolfsburg pada Agustus 2023, Van de Ven telah mencatatkan 96 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 10 gol dari posisi bek tengah.
Van de Ven juga menjadi salah satu pemain penting Tottenham dengan catatan 132 duel udara dimenangkan serta 310 sapuan sejak menjalani debut bersama klub.
Menurut Van de Ven, keputusan memperpanjang kontrak merupakan momen membanggakan bagi dirinya dan keluarga setelah merasa berkembang pesat sejak pertama bergabung dengan Tottenham.
Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi menyebut Van de Ven sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa dan pemain penting bagi klub.
Perpanjangan kontrak tersebut menjadi tanda keyakinan sang pemain terhadap proyek Tottenham yang tengah diperkuat melalui sejumlah perekrutan baru pada musim panas.
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