FIFA Dukung Infantino Usai Kontroversi Investasi Piala Dunia Picu Tekanan

Presiden FIFA Gianni Infantino (Flashscore)
JawaPos.com – FIFA memperingatkan adanya upaya terkoordinasi dan berkelanjutan untuk melemahkan Presiden Gianni Infantino di tengah meningkatnya krisis kepemimpinan organisasi tersebut.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (10/8), FIFA menegaskan bahwa setiap upaya untuk menantang kepemimpinan Infantino harus dilakukan sesuai statuta, prosedur demokratis, dan kerangka tata kelola yang berlaku.
Pernyataan tersebut muncul setelah gagalnya proposal Infantino untuk menghimpun sekitar USD 4,2 miliar atau sekitar Rp67,2 triliun melalui penjualan saham atas hak komersial Piala Dunia dan turnamen FIFA lainnya.
Rencana tersebut memicu kritik dari UEFA, sejumlah asosiasi nasional, serta pejabat senior FIFA hingga menimbulkan seruan agar Infantino mengundurkan diri.
FIFA tidak menyebutkan pihak yang dianggap berupaya melemahkan Infantino, tetapi menegaskan akan menentang pemberitaan yang dinilai tidak akurat atau menyesatkan.
FIFA juga menyatakan tidak akan mendukung proses apa pun terkait pemilihan presiden yang berlangsung di luar statuta dan prosedur demokratis, sementara Infantino masih memperoleh dukungan dari sejumlah konfederasi dan asosiasi anggota.
Dukungan terhadap Infantino tetap terlihat setelah Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) secara bulat menyatakan dukungannya, sedangkan CONMEBOL menolak upaya penggulingan yang tidak melalui pemungutan suara seluruh anggota FIFA.
Di sisi lain, UEFA menyatakan telah kehilangan kepercayaan terhadap Infantino dan Federasi Sepak Bola Norwegia menyerukan pengunduran dirinya, sehingga masa depan kepemimpinannya menjelang Kongres FIFA pada Maret semakin menjadi sorotan.
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