Bukan Cuma Mancini, Ini Kisah di Balik Keputusan Malago soal Pirlo dan Guardiola di Timnas Italia

JawaPos.com - Presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), Giovanni Malagò, mengungkap cerita di balik sejumlah keputusan penting yang diambilnya dalam 50 hari pertama memimpin sepak bola Italia.

Salah satu keputusan yang paling banyak mendapat perhatian adalah penunjukan Roberto Mancini sebagai pelatih Timnas Italia. Nama Mancini sebenarnya bukan satu-satunya kandidat.

Sebelumnya, FIGC sempat mempertimbangkan beberapa nama besar, termasuk Pep Guardiola dan Andrea Pirlo.

Malagò memastikan pemilihan Mancini bukan karena hubungan pribadi. Ia menyebut mantan pelatih Manchester City tersebut memang dinilai sebagai sosok paling tepat untuk menangani Gli Azzurri saat ini.

Menurut Malagò, Mancini memiliki keunggulan karena sudah mengenal lingkungan Timnas Italia. Ia juga memahami karakter sejumlah pemain dan dinilai mampu memberikan ruang bagi talenta muda.

“Mancini adalah pelatih yang tepat. Dia mengenal lingkungan ini dan sebagian besar pemain Azzurri. Dia juga tahu bagaimana mengembangkan pemain-pemain muda,” kata Malagò.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa hubungan Malagò dengan Mancini menjadi faktor utama dalam keputusan tersebut.

Malagò mengakui dirinya dan Mancini sudah saling mengenal cukup lama. Keduanya bahkan pernah bermain bersama dalam beberapa pertandingan di sebuah klub olahraga di Italia.