Skandal Lama Kembali Mencuat, KFA Diduga Biayai Layanan Seks untuk Wasit Asing

Eks pelatih Timnas Korsel Hong Myung-bo. (Arise News)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) kembali menjadi sorotan. Kali ini, federasi harus meminta maaf setelah laporan lama mengenai dugaan penggunaan dana organisasi untuk memberikan layanan seksual kepada wasit asing kembali mencuat.
Kasus tersebut sebenarnya berkaitan dengan kejadian lebih dari satu dekade lalu. Namun, isu itu kembali ramai setelah stasiun televisi JTBC mengangkat hasil penyelidikan pemerintah Korea Selatan yang dilakukan pada 2016.
Penyelidikan tersebut menyoroti penggunaan dana KFA selama periode 2011 hingga 2012. Dalam laporan itu disebutkan adanya sejumlah pengeluaran yang digunakan untuk memberikan hiburan tidak pantas kepada perangkat pertandingan asing yang datang ke Korea Selatan.
Salah satu bentuk hiburan yang disorot adalah kunjungan ke tempat pijat. Pembayaran yang dilakukan menggunakan dana organisasi tersebut diduga mencakup layanan seksual.
Peristiwa itu terjadi ketika Korea Selatan menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan internasional, termasuk laga kualifikasi Piala Dunia 2014 dan kualifikasi Olimpiade London 2012.
Menurut laporan JTBC, hasil investigasi Kementerian Olahraga Korea Selatan menemukan tujuh kejadian serupa dalam rentang Maret 2011 hingga Maret 2012.
KFA kemudian menyampaikan permintaan maaf atas persoalan yang kembali menjadi perhatian publik tersebut.
Namun, federasi tersebur belum mengungkap secara terbuka siapa yang memberikan persetujuan terhadap pengeluaran itu ataupun pejabat yang bertanggung jawab pada masa tersebut.
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