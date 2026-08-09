Yuto Nagatomo Tepis Isu Pensiun, Lanjutkan Karier Bersama FC Tokyo

JawaPos.com - Bek sayap Jepang Yuto Nagatomo memastikan belum akan pensiun dari sepak bola profesional. Pemain yang mencatat rekor tampil di lima Piala Dunia itu memilih melanjutkan karier bersama klub J.League 1, FC Tokyo.

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (9/8), Nagatomo menyampaikan keputusan tersebut kepada para pendukung FC Tokyo menjelang laga pembuka musim melawan Machida Zelvia di Tokyo.

"Saya masih memiliki pekerjaan yang belum selesai. Impian saya adalah mengenakan jersey merah-biru FC Tokyo, memenangkan kejuaraan dan mengangkat trofi liga," kata Nagatomo.

Pemain berusia 39 tahun itu sebelumnya dikabarkan akan mengakhiri kariernya. Namun, Nagatomo memastikan dirinya masih memiliki ambisi bersama klub yang berbasis di Tokyo tersebut.

Nagatomo menghabiskan tujuh musim bersama raksasa Italia, Inter Milan, sejak Januari 2011. Bersama Timnas Jepang, ia telah mengoleksi 146 penampilan, hanya kalah dari Yasuhito Endo yang mencatat 152 caps.

Nagatomo menjadi salah satu pemain penting Jepang di Piala Dunia. Ia tampil dalam seluruh pertandingan Samurai Blue pada empat edisi Piala Dunia dari 2010 hingga 2022.

Pada Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara, Nagatomo kembali memperkuat Jepang. Ia tampil sebagai pemain pengganti ketika Jepang bermain imbang 1-1 melawan Swedia di fase grup.

Nagatomo yang berasal dari Prefektur Ehime bergabung dengan FC Tokyo pada 2008. Ia kemudian pindah ke Cesena pada musim panas 2010 sebelum bergabung dengan Inter Milan enam bulan kemudian.

Setelah menjalani karier bersama Galatasaray dan Marseille, Nagatomo kembali ke FC Tokyo pada 2021. Namun, laga pembuka musim FC Tokyo melawan Machida Zelvia di Ajinomoto Stadium berakhir mengecewakan. FC Tokyo kalah telak 1-5.