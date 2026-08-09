Ferran Torres Ingin Tinggalkan Barcelona, Pilih Gabung PSG

JawaPos.com - Ferran Torres dikabarkan ingin meninggalkan Barcelona dan memilih bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG) setelah menyepakati persyaratan pribadi dengan klub juara bertahan Liga Champions tersebut.

Kontrak Ferran Torres bersama Barcelona masih menyisakan satu tahun. Namun, klub Catalan itu disebut tidak akan menghalangi kepindahan sang penyerang jika mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer dengan PSG.

“Pembicaraan antara kedua klub diperkirakan akan segera dimulai sementara Blaugrana menantikan penawaran awal dari klub superior yang menjuarai kompetisi Eropa dua kali berturut-turut itu,” tulis laporan ESPN.

Ferran saat ini masih menikmati masa liburan setelah menjadi pahlawan Spanyol di final Piala Dunia 2026. Ia mencetak gol kemenangan pada menit ke-106 yang membawa La Roja mengalahkan Argentina 1-0 dan meraih gelar juara dunia untuk kedua kalinya.

Penyerang berusia 26 tahun itu juga sempat berada di Amerika Serikat sepanjang pekan lalu untuk mengikuti tur promosi. Dalam kesempatan tersebut, Ferran mengisyaratkan keterbukaan untuk meninggalkan Barcelona pada musim panas ini.

ESPN menyebut Ferran berkeinginan bergabung dengan Les Parisiens. Jika transfer terealisasi, ia akan kembali bekerja sama dengan Luis Enrique, mantan pelatihnya di timnas Spanyol yang kini menangani PSG.

Kepergian Ferran juga bisa memengaruhi rencana Barcelona di lini depan. Blaugrana harus kembali mencari opsi penyerang setelah Robert Lewandowski meninggalkan klub dan bergabung dengan Chicago Fire di Major League Soccer.

Ferran sendiri memiliki alasan kuat untuk mempertimbangkan masa depannya. Dalam beberapa musim terakhir, ia harus bersaing dengan Lewandowski untuk mendapatkan peran sebagai ujung tombak Barcelona.

Meski lebih sering menjadi pelapis, kontribusi Ferran tetap mencolok. Ia mencetak 21 gol dalam 49 penampilan musim lalu, setelah sebelumnya membukukan 19 gol dalam 45 pertandingan pada musim sebelumnya.