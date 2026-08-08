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Risma Azzah Fatin
Minggu, 9 Agustus 2026 | 03.37 WIB

PSG Resmi Amankan Maghnes Akliouche dari AS Monaco dengan Kontrak hingga Tahun 2031

Maghnes Akliouche resmi bergabung dengan PSG (Bein Sports) - Image

Maghnes Akliouche resmi bergabung dengan PSG (Bein Sports)

JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) resmi menyelesaikan perekrutan Maghnes Akliouche dari AS Monaco pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (8/8), Gelandang berusia 24 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang membuatnya terikat dengan PSG hingga 2031.

Akliouche menjadi salah satu tambahan penting bagi skuad juara Eropa tersebut menjelang persiapan menghadapi musim baru.

Akliouche sebelumnya memperkuat AS Monaco dan kini bergabung dengan PSG setelah mencatatkan 10 penampilan bersama tim nasional Prancis dengan torehan satu gol. Kedatangannya menjadi rekrutan kedua PSG pada musim panas ini setelah klub mendatangkan kiper muda asal Italia, Alessandro Longoni, yang masih berusia 18 tahun.

Setelah kepindahannya resmi diumumkan, Akliouche mengaku bangga dapat bergabung dengan PSG dan menyebut transfer tersebut memiliki arti khusus bagi dirinya serta keluarga.

Pemain yang tumbuh di wilayah Île-de-France itu juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden PSG Nasser Al-Khelaïfi, Direktur Olahraga Luis Campos, serta pelatih Luis Enrique atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dengan kontrak hingga 2031, Akliouche diharapkan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang PSG dalam mempertahankan dominasi di Prancis sekaligus bersaing di level Eropa.

Perekrutan Akliouche menunjukkan upaya PSG memperkuat skuad dengan pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi domestik sekaligus telah mendapat kesempatan membela tim nasional Prancis.

Akliouche juga menyatakan tidak sabar mengenakan seragam PSG dan memulai perjalanan barunya bersama klub asal Paris tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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