Erik Lamela Terdaftar sebagai Kitman Monterrey, Ini Alasannya

JawaPos.com - Mantan winger Tottenham Hotspur dan timnas Argentina, Erik Lamela, menjadi sorotan pada musim pertamanya bersama klub Liga MX, CF Monterrey. Dalam data resmi operator liga, nama Lamela tidak tercantum sebagai staf pelatih, melainkan sebagai kitman.

Dilansir dari Daily Mail, Lamela mengikuti pelatih asal Argentina, Matias Almeyda, yang hijrah dari Sevilla FC ke Rayados, julukan CF Monterrey. Sebelumnya, Lamela bertugas sebagai asisten Almeyda di Sevilla.

Namun, Lamela belum bisa menjalankan peran sebagai staf pelatih di Liga MX karena belum memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan.

Operator Liga MX mewajibkan seluruh staf pelatih memiliki lisensi resmi dari Federasi Sepak Bola Meksiko (FMF). Karena belum memenuhi persyaratan tersebut, pria berusia 34 tahun itu tidak diizinkan menjalankan fungsi kepelatihan secara resmi.