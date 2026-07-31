Fermín López Ungkap Perjuangan Keluar dari Krisis Setelah Gagal Tampil di Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Fermín López mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan bantuan untuk keluar dari krisis setelah gagal tampil di Piala Dunia akibat cedera.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum’at (31/7), Gelandang Barcelona itu menyebut kegagalan tersebut sebagai musim panas terburuk dalam hidupnya karena harus melewatkan turnamen sepak bola terbesar dunia.

Kondisi tersebut membuatnya mengalami tekanan emosional yang tidak mampu dihadapinya seorang diri.

López mengaku memperoleh dukungan dari keluarga, pasangan, teman-teman, serta seorang psikolog untuk melewati masa sulit tersebut. Ia bahkan mengaku sempat tidak sanggup menyaksikan pertandingan Tim Nasional Spanyol karena masih merasakan kekecewaan yang mendalam.

Namun, pada akhirnya Lopez memutuskan hadir di New York untuk menyaksikan partai final secara langsung.

Setelah menjalani proses pemulihan selama beberapa bulan, López kembali berlatih bersama Barcelona pada pramusim tanpa merasakan gangguan fisik. Ia berharap dapat memperoleh kesempatan bermain pada Trofi Joan Gamper sebagai langkah awal mengembalikan performanya.

López menegaskan pengalaman pahit tersebut justru menjadi motivasi untuk kembali ke level permainan terbaiknya.

Selain bertekad kembali menjadi pemain penting di bawah asuhan Hansi Flick, López juga optimistis terhadap peluang Barcelona pada musim mendatang. Ia menilai Barcelona memiliki kualitas untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Champions serta mempertahankan dominasi di kompetisi domestik.