John Stones Resmi Gabung Inter Milan

John Stones tinggalkan Manchester City akhir musim ini. (Dok. John Stones)
JawaPos.com - Bek yang musim lalu berseragam Manchester City John Stones resmi bergabung dengan klub Liga Italia Inter Milan pada bursa transfer pemain musim panas ini, dikutip dari ANTARA.
Dikutip dari laman resmi klub, Jumat, Inter Milan mendaratkan John Stones dengan status bebas agen dan mereka memberikan kontrak dengan durasi dua tahun.
Stones mengatakan dirinya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Inter Milan dan dirinya sangat antusias untuk memulai perjalanannya bersama Nerazzuri.
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Pemain berusia 32 tahun tersebut mengatakan tak risau dengan pengalaman pertamanya berkarier di luar Inggris dan ingin segera merasakan pengalaman barunya.
"Saya sudah banyak mendengar tentang hal itu, tetapi belum mengalaminya sendiri secara langsung. Itulah yang membuat kami bersemangat: menjelajahi kota, budayanya, dan penduduknya. Senang juga rasanya karena saya sudah memiliki teman-teman di sini untuk berbagi pengalaman ini," ungkap Stones.
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Pemain berkebangsaan Inggris tersebut mengatakan dirinya sempat berkomunikasi dengan mantan rekan setimnya di Manchester City Manuel Akanji mengenai bermain dengan Inter Milan.
Stones mengungkapkan Akanji memberikan informasi yang ia butuhkan mengenai Inter Milan dan tak sabar kembali bekerja sama dengannya karena pemain asal Swiss tersebut merupakan salah satu bek yang hebat.
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"Saya sangat senang bisa kembali satu tim dengannya; dia adalah salah satu bek terbaik yang pernah bermain bersama saya, dan saya gembira bisa kembali bermain di sampingnya, serta bersama pemain-pemain lain yang pernah saya hadapi — baik di level klub maupun tim nasional — dan yang kualitasnya sudah saya ketahui. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan semuanya," kata Stones.
Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pound, Stones sudah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi.
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