Arsenal dan Liverpool Berebut Maxi Araujo, Sporting Lisbon Siap Lepas Bek Uruguay dengan Harga Tinggi

JawaPos.com - Bursa transfer musim panas di Premier League kembali memunculkan persaingan menarik.

Kali ini, dua klub raksasa Inggris, Arsenal dan Liverpool, dikabarkan sama-sama mempertimbangkan untuk merekrut bek sayap kiri Sporting CP, Maxi Araujo.

Pemain asal Uruguay tersebut disebut telah ditawarkan kepada sejumlah klub Premier League. Arsenal dan Liverpool menjadi dua tim yang kini sedang mempelajari peluang transfer sang pemain sebelum memutuskan langkah berikutnya.

Laporan media Inggris The Sun menyebutkan bahwa pihak perantara telah menghubungi beberapa klub untuk memberi tahu bahwa Araujo tersedia di bursa transfer apabila ada klub yang bersedia memenuhi harga yang dipasang Sporting CP.

Klub asal Portugal itu dikabarkan membanderol pemain berusia 26 tahun tersebut dengan nilai sekitar 51,5 juta poundsterling atau setara Rp1,1 triliun. Nilai itu dianggap sebagai harga minimal jika ada klub yang ingin memboyongnya pada musim panas ini.

Meski belum ada tawaran resmi yang diajukan, Sporting disebut telah mulai menyusun daftar calon pengganti. Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa mereka siap melepas Araujo apabila ada klub yang memenuhi permintaan harga.

Bagi Araujo, kesempatan bermain di Premier League menjadi impian yang ingin segera diwujudkan. Karena itu, apabila Arsenal atau Liverpool memutuskan membuka negosiasi, proses pembicaraan kontrak pribadi diperkirakan tidak akan menemui kendala berarti.

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Maxi Araujo tampil cukup konsisten sepanjang musim 2025/2026 bersama Sporting CP. Beroperasi sebagai bek sayap kiri, ia mampu memberikan kontribusi besar dalam menyerang maupun bertahan.