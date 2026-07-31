Inggris dan 55 Negara UEFA Siap Boikot Piala Dunia

JawaPos.com - Wacana FIFA membuka kepemilikan komersial Piala Dunia kepada investor swasta memicu gelombang penolakan dari Eropa.

UEFA bersama seluruh 55 asosiasi anggotanya menyatakan siap memboikot seluruh kompetisi FIFA apabila rencana tersebut benar-benar direalisasikan.

Sikap tegas itu muncul setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengusulkan pembentukan perusahaan baru yang akan mengelola seluruh kegiatan komersial dan penyelenggaraan turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia.

Sebagian saham perusahaan tersebut kemudian direncanakan dijual kepada investor sebagai upaya memperoleh pendanaan baru.

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Dalam pertemuan virtual yang digelar pada Kamis (30/7/2026), seluruh anggota UEFA mencapai kesepakatan bulat untuk menolak proposal tersebut.

Organisasi sepak bola Eropa itu menilai Piala Dunia merupakan aset bersejarah yang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas bisnis.

UEFA menegaskan bahwa turnamen paling bergengsi di dunia itu dibangun oleh pemain, tim nasional, klub, dan jutaan suporter selama puluhan tahun. Karena itu, mereka menolak segala bentuk kepemilikan swasta terhadap kompetisi FIFA.

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Sebagai tindak lanjut, UEFA menyatakan seluruh tim nasional anggotanya tidak akan mengikuti kompetisi FIFA selama proposal tersebut masih dipertahankan.