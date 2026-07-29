Malaysia Hajar Laos 4-0 di Piala AFF 2026, Pelatih Interim Tan Cheng Hoe Mengaku Puas

JawaPos.com - Timnas Malaysia melanjutkan tren positif mereka di Piala AFF 2026 setelah menang telak 4-0 atas Laos dalam laga Grup B pada Selasa (28/7). Meski tampil dengan skuad yang tidak sepenuhnya diperkuat pemain utama, Harimau Malaya tetap menunjukkan dominasi sejak awal pertandingan.

Gol pembuka dicetak oleh penyerang veteran Paulo Josue pada menit ke-45. Josue sukses memanfaatkan umpan matang dari Pavithran, melanjutkan performa impresifnya saat mencetak dua gol dalam laga melawan Myanmar di Yangon. Keunggulan Malaysia bertambah pada menit ke-57 lewat Endrick Dos Santos. Pemain kelahiran Brasil itu melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti setelah kembali menerima asis dari Pavithran.

Penderitaan Laos semakin bertambah sembilan menit kemudian. Bek Viengxay Sydavong melakukan gol bunuh diri setelah salah mengantisipasi umpan silang Mohamadou Sumareh dan membuat skor berubah menjadi 3-0 untuk keunggulan tuan rumah. Malaysia menutup pesta gol mereka pada menit ke-84 lewat aksi Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal.

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Pemain sayap kelahiran Amerika Serikat itu mencetak gol perdananya untuk Timnas Malaysia lewat tendangan bebas dari tepi kotak penalti. Meski telah memastikan kemenangan, Malaysia tetap tampil agresif hingga akhir pertandingan. Pavithran hampir menambah keunggulan, tetapi peluang emas dari jarak dekat gagal dimaksimalkan setelah tendangannya melambung di atas mistar.

Laga itu tetap berlangsung dengan atmosfer yang cukup meriah meski kelompok suporter Ultras Malaya masih melakukan aksi boikot terhadap pertandingan tim nasional. Sekitar 10 ribu suporter tetap hadir di stadion berkapasitas 18 ribu penonton itu untuk memberikan dukungan kepada tim.

Pelatih sementara Timnas Malaysia Tan Cheng Hoe mengaku puas dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Cheng Hoe menegaskan timnya akan fokus menjaga momentum kemenangan menjelang laga berikutnya. “Saya sangat senang dengan hasil ini. Kami terus menjaga momentum kemenangan dan pertandingan berikutnya melawan Thailand. Kami punya dua hari untuk melakukan persiapan,” ujar Tan dikutip dari dari New Straits Times.

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