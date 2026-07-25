Semakin Banyak Pasien Indonesia Berobat ke Malaysia, MHTC Gelar Health Talk Series 2026 di Jakarta

JawaPos.com – Jumlah pasien Indonesia yang memilih berobat ke Malaysia terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain menyelenggarakan Malaysia Healthcare Expo (MHX) di kota-kota di Indonesia, Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) juga menghadirkan ahli medis terpercaya dari Malaysia lebih dekat kepada masyarakat Indonesia melalui Health Talk Series 2026 di Jakarta, yang berlangsung di Mercure Jakarta Cikini pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Sebagai kota pertama dari rangkaian tiga kota di Indonesia, penyelenggaraan di Jakarta melanjutkan momentum positif dari Malaysia Fair 2026 yang berlangsung pada Juni 2026, serta menjadi langkah strategis menuju MHX Jakarta 2026 yang akan digelar pada 15–18 Oktober 2026. Hal ini juga menegaskan komitmen jangka panjang MHTC dalam menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat Indonesia serta mempererat sinergi layanan kesehatan lintas negara.

Pada kuartal pertama 2026, sektor wisata medis Malaysia membukukan pendapatan sebesar RM515 juta, naik 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai RM473 juta. Sepanjang 2025, Malaysia Healthcare juga mencatat pendapatan RM2,2 miliar dengan melayani lebih dari 968 ribu wisatawan kesehatan.

Pasien asal Indonesia sendiri masih menjadi salah satu kelompok terbesar yang memilih berobat ke Malaysia. Layanan yang paling banyak diminati meliputi kardiologi, gastroenterologi dan hepatologi, ortopedi, onkologi, serta penyakit dalam.

Melalui Health Talk Series 2026 di Jakarta, MHTC menghadirkan dokter spesialis dari sejumlah rumah sakit anggota Malaysia Healthcare, seperti Island Hospital Penang dan Pantai Hospital Kuala Lumpur. Ada Dr. Ma Soot Keng yang merupakan dokter kardiologi dan Dr. Michael Ding Ju Wern, dokter Gastroenterology & Hepatology. Keduanya merupakan dokter dari Island Hospital Penang yang membahas kesehatan jantung dan masalah gangguan saluran pencernaan (gastroenterologi dan hepatologi). Lalu ada juga Dr. Reynu Rajan, dokter Bariatric & Metabolic Surgery, General Surgery dari Pantai Hospital Kuala Lumpur yang membahas mengenai layanan bariatrik (penanganan obesitas).