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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 21 Juli 2026 | 20.50 WIB

Selalu Dapat Kritikan, Rodri Puji Ferran Torres saat Perayaan Juara Piala Dunia 2026 Timnas Spanyol

Kapten timnas Spanyol Rodri. (Dok. IG/@sefutbol) - Image

Kapten timnas Spanyol Rodri. (Dok. IG/@sefutbol)

JawaPos.com - Rodri memberi pujian kepada Ferran Torres saat perayaan juara timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Perayaan tersebut digelar di Cibeles, Madrid, Senin (20/7).

Pada perayaan juara timnas Spanyol, Rodri memberikan pujiannya kepada Ferran Torres yang selama Piala Dunia 2026 penampilannya dikritik. Sang kapten menegaskan bahwa rekan setimnya itu merupakan salah satu pemain penting dari sejarah sepak bola Spanyol.

"Hari ini saya ingin mengenang seseorang yang sangat penting bagi kelompok ini, seorang pemain yang sering dikritik secara tidak adil dan yang hari ini menjadi bagian dari sejarah sepak bola Spanyol. Mari kita bernyanyi bersama: Ferran, Ferran, Ferran!" kata Rodri saat perayaan juara timnas Spanyol yang dikutip dari Mundo Deportivo, Selasa (21/7).

Performa Ferran Torres mendapatkan sorotan karena dia diharapkan menjadi sumber gol bagi timnas Spanyol. Setelah tujuh pertandingan tanpa mencetak gol, penyerang Barcelona tersebut berhasil menjebol gawang Argentina sekaligus gol perdana di Piala Dunia 2026.

Selain memuji Ferran Torres, Rodri tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada ibu dari para pemain timnas Spanyol. "Kita adalah juara dunia. Hidup ibu yang melahirkan saya. Hidup ibu yang melahirkan mereka. Hidup raja dan hidup Spanyol," ujar gelandang Manchester City tersebut.

Rasa bangga ditunjukkan Rodri yang berhasil menambah gelar Piala Dunia untuk timnas Spanyol. Gelandang 30 tahun itu juga senang dengan performa luar biasa yang ditunjukkan para pemain.

"Sejujurnya, sepertinya kami memenangkan Piala Coca-Cola, tetapi kami telah memenangkan Piala Dunia. Dan berapa banyak Piala Dunia yang kami miliki? Dua! Dan para pemain di sini luar biasa, dan saya tidak tahu harus berkata apa lagi," ucap Rodri.

Selama Piala Dunia 2026, Rodri selalu menjadi starter dalam delapan pertandingan. Atas performanya itu, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik di ajang empat tahunan tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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