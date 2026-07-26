Leandro Paredes Ungkap Kisah Cinta Sejak Kecil, Kini Bahagia Bersama Camila dan Tiga Anak

Gelandang Argentina Leandro Paredes langgeng bersama Camila, pasangan yang sudah tumbuh bersama sejak muda. (Istimewa)
JawaPos.com - Di balik gemerlap dunia sepak bola, tidak semua kisah pemain identik dengan kemewahan atau hubungan yang datang setelah popularitas. Gelandang Argentina Leandro Paredes justru memiliki cerita berbeda. Kisah cintanya bersama Camila menjadi bukti bahwa hubungan yang tumbuh sejak usia muda masih bisa bertahan hingga kini.
leandro Paredes mengaku sudah menaruh hati kepada Camila sejak pertama kali melihatnya saat masih kecil. Bahkan, jauh sebelum resmi berpacaran, dia kerap mengatakan kepada sang ibu bahwa Camila adalah kekasihnya.
Ucapan masa kecil itu ternyata bukan sekadar angan. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka terus berkembang hingga akhirnya menikah dan membangun keluarga.
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Kini, Leandro dan Camila telah saling mengenal selama 16 tahun. Selama itu pula mereka melewati berbagai fase kehidupan, mulai dari masa awal karir, berpindah klub, hingga menjalani kehidupan di sejumlah negara.
Perjalanan karir Paredes membawa keluarganya tinggal di Argentina, Rusia, Italia, dan Prancis. Di setiap langkah tersebut, Camila selalu hadir memberikan dukungan, baik saat Paredes menikmati kesuksesan maupun menghadapi tantangan sebagai pesepak bola profesional.
Kebersamaan mereka kini semakin lengkap dengan kehadiran tiga orang anak. Keluarga kecil itu kerap menjadi sorotan karena keharmonisan yang tetap terjaga meski harus berpindah-pindah negara mengikuti perjalanan karier sang pemain.
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Salah satu momen yang paling menyentuh terjadi ketika Paredes kembali memperkuat Boca Juniors. Kepulangannya disambut meriah oleh sekitar 50 ribu suporter yang memadati Stadion La Bombonera.
Di tengah sambutan penuh emosi tersebut, Paredes berdiri bersama Camila dan ketiga anak mereka. Suasana haru tidak dapat disembunyikan. Keduanya tampak meneteskan air mata saat menerima sambutan luar biasa dari para pendukung Boca Juniors.
Momen itu menjadi simbol bahwa perjalanan karir seorang pesepak bola bukan hanya tentang trofi, kontrak besar, atau perpindahan klub. Ada keluarga yang selalu berjalan di sisi mereka, menjadi tempat pulang di setiap fase kehidupan.
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