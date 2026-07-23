4 Zodiak Ini Lebih Pilih Ngedate Sederhana Di Rumah Daripada Di Luar, Jauh Lebih Romantis Tanpa Banyak Gangguan

JawaPos.Com - Ada zodiak yang merasa bahagia saat diajak berkencan di dalam restoran mewah dan diberi kejutan di tengah-tengah keramaian.

Namun, ada juga zodiak yang justru lebih nyaman saat menghabiskan waktu di rumah. Mereka kurang nyaman saat harus dikelilingi banyak orang.

Sehingga, empat zodiak ini lebih memilih ngedate di rumah dengan pasangannya. Berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (23/07) berikut empat zodiak yang pilih ngedate sederhana di rumah.

Taurus

Taurus tidak pernah benar-benar merasa nyaman berada di dalam situasi asing. Mereka jauh lebih menikmati waktu berkualitas bersama pasangan melalui percakapan yang mendalam. Oleh karena itu, mereka tidak keberatan jika harus berkencan di rumah. Bagi taurus, romansa bukanlah tentang kejutan besar. Romansa adalah menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang yang mereka cintai.

Capricorn

Capricorn adalah sosok yang senang berada di rumah. Mereka tidak membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia. Sebaliknya, mereka lebih menyukai suasana yang tenang. Bagi capricorn, makan malam romantis hasil memasak bersama jauh lebih menarik daripada menghabiskan uang di restoran.

Cancer

Cancer ingin memiliki waktu berdua sepenuhnya bersama dengan pasangan. Cancer ingin memiliki kesempatan berbicara secara pribadi dan membangun percakapan yang tulus dan juga bermakna. Mereka jauh lebih nyaman bersama dengan orang yang benar-benar mereka cintai. Cancer lebih nyaman berdua dengan pasangan.

Scorpio

Scorpio tidak membutuhkan pengakuan publik untuk menunjukkan betapa besar rasa cinta mereka pada pasangan. Bahkan mereka jauh lebih senang menghabiskan waktu di rumah agar tidak terganggu oleh orang lain. Scorpio merasa lebih aman, nyaman, dan memiliki kendali atas segala situasi.