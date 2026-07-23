Masa Depan Romero di Spurs Terancam, Inter Siap Luncurkan Tawaran Besar

Cristian Romero saat memperkuat Argentina di Piala Dunia 2g. (Football London)
JawaPos.com - 5 transfer musim panas kembali menghadirkan kabar menarik dari Italia dan Inggris. Inter Milan dikabarkan memiliki peluang besar untuk mendatangkan bek tim nasional Argentina, Cristian Romero.
Hal itu setelah sang pemain disebut sudah tidak lagi masuk dalam proyek pelatih baru Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi.
Romero sebelumnya merupakan salah satu sosok paling penting di lini belakang Spurs. Didatangkan dari Atalanta pada musim panas 2022 dengan nilai transfer mencapai 54 juta euro, bek berusia 28 tahun itu langsung menjadi amusi 6andalan.
Penampilannya yang konsisten membuatnya dipercaya mengenakan ban kapten dan membawa Tottenham menjuarai Liga Europa 2025, mengakhiri puasa gelar klub selama 17 tahun.
Namun, situasi berubah drastis pada musim 2025/2026. Tottenham menjalani musim yang mengecewakan dan nyaris terdegradasi dari Premier League. Di tengah performa tim yang merosot, hubungan Romero dengan klub dan para pendukung juga mulai memburuk.
Momen yang menjadi titik balik terjadi pada April lalu saat Romero mengalami cedera ligamen kolateral medial ketika menghadapi Brighton. Cedera tersebut mengancam peluangnya tampil di Piala Dunia bersama Argentina.
Alih-alih menjalani pemulihan di Inggris, Romero memilih kembali ke kampung halamannya di Belgrano, Argentina, untuk menjalani proses rehabilitasi.
Keputusan itu menuai kritik tajam dari media dan suporter Tottenham yang menilai sang pemain lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding membantu klub keluar dari masa sulit.
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