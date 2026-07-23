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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 23 Juli 2026 | 22.53 WIB

Lamine Yamal Ukir Sejarah, Jadi Pemain Bernilai Pasar Tertinggi Dunia Versi Transfermarkt

Bintang muda Spanyol Lamine Yamal. (Istimewa) - Image

Bintang muda Spanyol Lamine Yamal. (Istimewa)

JawaPos.com - Lamine Yamal kembali mencatatkan pencapaian luar biasa dalam perjalanan kariernya.

Wonderkid milik Barcelona itu kini resmi menyandang status sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di dunia setelah pembaruan data Transfermarkt per 5 Juni 2026.

Transfermarkt menaksir nilai pasar Yamal mencapai EUR 200 juta atau sekitar Rp 3,8 triliun. Angka tersebut menjadikannya pemain pertama yang berada di puncak daftar valuasi dunia sekaligus remaja pertama yang mampu menembus nilai pasar sebesar itu.

Pencapaian tersebut semakin menegaskan status Yamal sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki sepak bola dunia saat ini.

Di usia yang baru menginjak 18 tahun, ia sudah berhasil melampaui banyak pemain senior yang selama ini mendominasi daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi.

Nilai pasar dalam data Transfermarkt dihitung berdasarkan berbagai faktor, mulai dari usia pemain, performa di lapangan, kontribusi bagi klub dan tim nasional, durasi kontrak, hingga potensi perkembangan di masa depan.

Konsistensi Yamal bersama Barcelona membuat nilainya terus mengalami peningkatan dalam beberapa musim terakhir.

Performa impresifnya menjadi salah satu alasan utama kenaikan tersebut. Meski masih sangat muda, Yamal telah menjadi bagian penting dalam permainan Barcelona.

Kepercayaan yang diberikan pelatih mampu dibalas dengan penampilan stabil, baik di kompetisi domestik maupun ajang Eropa.

Editor: Edi Yulianto
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