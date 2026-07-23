Lewandowski Soroti Penampilan Lamine Yamal Setelah Membawa Timnas Spanyol Juara Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Eks striker Barcelona, Robert Lewandowski, memuji penampilan Lamine Yamal setelah membantu timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026, meskipun ia tidak menampilkan performa terbaiknya sepanjang turnamen akibat pemulihan cedera yang sedang berlangsung.

Lamine Yamal mengawali turnamen dengan cedera hamstring yang sebelumnya membuatnya absen di musim saat Barcelona menjuarai La Liga. Kondisi tersebut sempat membatasi partisipasinya bersama Spanyol selama Piala Dunia.

Meski kondisinya tidak memungkinkan wonderkid 19 tahun tersebut mencatatkan delapan penampilan untuk La Roja sepanjang kompetisi, dengan pelatih Luis de la Fuente mengatur menit bermainnya pada beberapa pertandingan awal.

Pemilik nomor punggung 10 di Barca itu mencetak satu gol dalam 616 menit bermain dan mencatatkan jumlah dribel terbanyak di turnamen ini, yakni 35 kali. Jauh mengalahkan penduhulunya.

Ia terus menjadi ancaman di sayap kanan saat Spanyol mengalahkan tim-tim kuat seperti Portugal di babak 16 besar dan Prancis di semifinal, sebelum menaklukkan juara bertahan Argentina dengan skor 1–0 di partai final.

Dengan wawancara terbaru Lewandowski dengan ESPN, striker baru Chicago Fire tersebut mengungkapkan pendapatnya mengenai penampilan mantan rekan setimnya di Catalunya tersebut.

"Sejujurnya, kita belum melihat performa terbaiknya (Yamal) di turnamen ini (Piala Dunia). Bagi saya, performa terbaik (Yamal) bukanlah yang terlihat musim lalu, melainkan dua musim yang lalu. Itulah versi terbaik Lamine Yamal menurut saya," ujar striker veteran 37 tahun ini.

"Dia masih muda, dia datang ke Piala Dunia setelah mengalami cedera dan sempat absen bermain selama sekitar delapan minggu. Tentu sulit jika Anda tidak bermain selama delapan minggu lalu harus langsung tampil di Piala Dunia tanpa waktu untuk berlatih.