Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Bramasta JP
Kamis, 23 Juli 2026 | 22.04 WIB

Lewandowski Soroti Penampilan Lamine Yamal Setelah Membawa Timnas Spanyol Juara Piala Dunia 2026

Pemain Spanyol Lamine Yamal. (Dok. Instagram/@lamineyamal) - Image

Pemain Spanyol Lamine Yamal. (Dok. Instagram/@lamineyamal)

JawaPos.com – Eks striker Barcelona, Robert Lewandowski, memuji penampilan Lamine Yamal setelah membantu timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026, meskipun ia tidak menampilkan performa terbaiknya sepanjang turnamen akibat pemulihan cedera yang sedang berlangsung.

Lamine Yamal mengawali turnamen dengan cedera hamstring yang sebelumnya membuatnya absen di musim saat Barcelona menjuarai La Liga. Kondisi tersebut sempat membatasi partisipasinya bersama Spanyol selama Piala Dunia.

Meski kondisinya tidak memungkinkan wonderkid 19 tahun tersebut mencatatkan delapan penampilan untuk La Roja sepanjang kompetisi, dengan pelatih Luis de la Fuente mengatur menit bermainnya pada beberapa pertandingan awal.

Pemilik nomor punggung 10 di Barca itu mencetak satu gol dalam 616 menit bermain dan mencatatkan jumlah dribel terbanyak di turnamen ini, yakni 35 kali. Jauh mengalahkan penduhulunya.

Ia terus menjadi ancaman di sayap kanan saat Spanyol mengalahkan tim-tim kuat seperti Portugal di babak 16 besar dan Prancis di semifinal, sebelum menaklukkan juara bertahan Argentina dengan skor 1–0 di partai final.

Dengan wawancara terbaru Lewandowski dengan ESPN, striker baru Chicago Fire tersebut mengungkapkan pendapatnya mengenai penampilan mantan rekan setimnya di Catalunya tersebut.

"Sejujurnya, kita belum melihat performa terbaiknya (Yamal) di turnamen ini (Piala Dunia). Bagi saya, performa terbaik (Yamal) bukanlah yang terlihat musim lalu, melainkan dua musim yang lalu. Itulah versi terbaik Lamine Yamal menurut saya," ujar striker veteran 37 tahun ini.

"Dia masih muda, dia datang ke Piala Dunia setelah mengalami cedera dan sempat absen bermain selama sekitar delapan minggu. Tentu sulit jika Anda tidak bermain selama delapan minggu lalu harus langsung tampil di Piala Dunia tanpa waktu untuk berlatih.

“Karena juga jadwalnya hanya (padat) pertandingan demi pertandingan. Namun, dia menunjukkan kualitas yang sangat bagus. Para pemain Spanyol dan tim secara keseluruhan membantu Lamine, dan Lamine pun membantu seluruh tim. Menurut saya, kerja sama itu berjalan sempurna."

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Viral Konspirasi Argentina ‘Dipaksa’ Kalah dari Spanyol di Final Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Viral Konspirasi Argentina ‘Dipaksa’ Kalah dari Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Kamis, 23 Juli 2026 | 17.24 WIB

Juara Piala Dunia 2026, Ini Deretan Pemain Spanyol yang Nazar Tato Wajah Luis de la Fuente - Image
Piala Dunia 2026

Juara Piala Dunia 2026, Ini Deretan Pemain Spanyol yang Nazar Tato Wajah Luis de la Fuente

Kamis, 23 Juli 2026 | 00.12 WIB

Tiada Lagi Keajaiban Lionel Messi untuk Argentina! Ini Trik Luis de la Fuente Bawa Spanyol Juara Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Tiada Lagi Keajaiban Lionel Messi untuk Argentina! Ini Trik Luis de la Fuente Bawa Spanyol Juara Piala Dunia 2026

Rabu, 22 Juli 2026 | 23.35 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore