FIFA Sukses Jual Habis Rumput Final Piala Dunia, Harga Memorabilia Tembus Rp 53 Juta per Unit

JawaPos.com - FIFA kembali menunjukkan besarnya daya tarik Piala Dunia, bukan hanya melalui pertandingan di atas lapangan, tetapi juga lewat penjualan memorabilia resmi. Kali ini, seluruh stok potongan rumput dari lapangan final Piala Dunia berhasil terjual habis hanya dalam hitungan jam setelah dipasarkan melalui platform resmi FIFA.

Produk koleksi tersebut langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola dan kolektor dari berbagai negara. Tingginya permintaan membuat seluruh unit yang disediakan FIFA ludes tanpa menyisakan stok.

Potongan rumput bersejarah itu dikemas secara eksklusif dalam kubus akrilik transparan. FIFA juga menghadirkan beberapa pilihan edisi, termasuk versi premium yang dilengkapi replika bola resmi final Piala Dunia.

Harga yang ditawarkan pun tidak murah. Edisi standar dipasarkan mulai dari 450 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 8 juta. Sementara itu, edisi premium dibanderol hingga 3.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 53 juta.

Meski memiliki harga yang tergolong tinggi, hal tersebut tidak mengurangi minat para kolektor. Justru sebaliknya, seluruh stok langsung habis dalam waktu singkat sejak penjualan dibuka.

Amerika Serikat dan Inggris tercatat sebagai dua negara dengan jumlah permintaan tertinggi. Banyak penggemar rela mengeluarkan dana besar demi memiliki bagian kecil dari sejarah final Piala Dunia sebagai koleksi pribadi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai sebuah memorabilia olahraga tidak hanya ditentukan oleh bentuk fisiknya, tetapi juga oleh cerita dan momen bersejarah yang melekat di dalamnya. Potongan rumput yang sebelumnya hanya menjadi bagian dari lapangan pertandingan kini berubah menjadi barang koleksi bernilai tinggi.

Keberhasilan penjualan tersebut juga membuka peluang baru bagi FIFA dalam mengembangkan bisnis memorabilia resmi. Respons positif dari pasar menjadi sinyal bahwa penggemar sepak bola bersedia membeli produk eksklusif yang memiliki nilai historis dan jumlah terbatas.