Konflik FIFA dan UEFA Memuncak, Aleksander Čeferin Boikot Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina tidak hanya menghadirkan persaingan di atas lapangan, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara FIFA dan UEFA.

Sorotan tertuju pada absennya Presiden UEFA, Aleksander Čeferin, dari tribun VIP, sebuah keputusan yang disebut sebagai buntut dari serangkaian perselisihan dengan FIFA.

Menurut laporan The Chosun, Čeferin memilih tidak menghadiri partai final karena ketidaksepakatan yang terus berlanjut mengenai prosedur disipliner, pengelolaan wasit, hingga operasional turnamen.

Meski tidak memberikan penjelasan secara terbuka, sumber yang mengetahui situasi tersebut menyebut hubungan kedua organisasi semakin memburuk dalam beberapa pekan terakhir.

Salah satu pemicu utama adalah keputusan FIFA membatalkan hukuman skors otomatis terhadap penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun.

Setelah menerima kartu merah, Balogun seharusnya menjalani larangan bermain satu pertandingan. Namun, FIFA menghentikan pemberlakuan sanksi tersebut sehingga ia tetap dapat tampil menghadapi Belgia di babak 16 besar.

UEFA menilai langkah itu telah melanggar prinsip disipliner dan berpotensi menciptakan preseden yang merusak integritas kompetisi.

Selain itu, ketegangan juga dipicu oleh wasit asal Somalia, Omar Abdulqadir Artan, yang gagal bertugas di Piala Dunia karena tidak memperoleh visa masuk ke Amerika Serikat.

UEFA kemudian menunjuk Artan sebagai wasit Piala Super UEFA antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa pada Agustus mendatang.