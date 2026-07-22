Konflik FIFA dan UEFA Memuncak, Aleksander Čeferin Boikot Final Piala Dunia 2026

alexander ceferin (x @polymarketsport)
JawaPos.com – Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina tidak hanya menghadirkan persaingan di atas lapangan, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara FIFA dan UEFA.
Sorotan tertuju pada absennya Presiden UEFA, Aleksander Čeferin, dari tribun VIP, sebuah keputusan yang disebut sebagai buntut dari serangkaian perselisihan dengan FIFA.
Menurut laporan The Chosun, Čeferin memilih tidak menghadiri partai final karena ketidaksepakatan yang terus berlanjut mengenai prosedur disipliner, pengelolaan wasit, hingga operasional turnamen.
Baca Juga:An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Meski tidak memberikan penjelasan secara terbuka, sumber yang mengetahui situasi tersebut menyebut hubungan kedua organisasi semakin memburuk dalam beberapa pekan terakhir.
Salah satu pemicu utama adalah keputusan FIFA membatalkan hukuman skors otomatis terhadap penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun.
Setelah menerima kartu merah, Balogun seharusnya menjalani larangan bermain satu pertandingan. Namun, FIFA menghentikan pemberlakuan sanksi tersebut sehingga ia tetap dapat tampil menghadapi Belgia di babak 16 besar.
UEFA menilai langkah itu telah melanggar prinsip disipliner dan berpotensi menciptakan preseden yang merusak integritas kompetisi.
Selain itu, ketegangan juga dipicu oleh wasit asal Somalia, Omar Abdulqadir Artan, yang gagal bertugas di Piala Dunia karena tidak memperoleh visa masuk ke Amerika Serikat.
UEFA kemudian menunjuk Artan sebagai wasit Piala Super UEFA antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa pada Agustus mendatang.
Selain itu, sejumlah pihak di Eropa juga mengkritik FIFA terkait penanganan pertandingan yang melibatkan Iran dan berbagai persoalan geopolitik yang dinilai belum ditangani secara konsisten.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya