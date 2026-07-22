Joao Gomes Debut Bersama Aston Villa, Bungkam Walsall 5-0 di Laga Pramusim 2026/2027

JawaPos.com - Aston Villa memulai rangkaian pramusim 2026/2027 dengan kemenangan telak 5-0 atas klub Liga Dua EFL Walsall dalam laga yang berlangsung di Bescot Stadium, West Midlands pada Rabu (22/7). Pertandingan itu sekaligus menjadi debut bagi rekrutan anyar klub Joao Gomes yang tampil selama 45 menit di babak kedua.

Pelatih Unai Emery memanfaatkan laga pembuka pramusim ini untuk menguji kombinasi pemain utama dan talenta muda. Total 23 pemain diturunkan dengan 10 pergantian dilakukan saat jeda babak pertama. Dominasi Villa sudah terlihat sejak awal pertandingan. Peluang mulai tercipta melalui George Hemmings dan Leon Bailey.

Tekanan itu akhirnya membuahkan hasil pada pertengahan babak pertama. Gol pembuka dicetak oleh striker muda berusia 17 tahun Brian Madjo yang berhasil memanfaatkan umpan silang Kosta Nedeljkovic dan menuntaskannya ke sudut atas gawang.

Madjo kembali mencatatkan namanya di papan skor menjelang jeda babak pertama setelah memanfaatkan bola pantul hasil tembakan Emiliano Buendia yang terblok. Di antara dua gol Madjo, George Hemmings ikut menyumbang satu gol lewat penyelesaian mendatar ke sudut kanan bawah gawang usai menerima umpan tarik Buendia.

Skor 3-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Emery merombak hampir seluruh susunan pemainnya. Dilansir dari ESPN, Joao Gomes yang baru didatangkan dari Wolverhampton Wanderers (Wolves) dengan nilai transfer GBP 34 juta (sekitar Rp 815 miliar) menjalani debutnya bersama Villa di lini tengah.

Aston Villa pun menambah dua gol setelah pergantian itu. Luka Lynch mencetak gol keempat lewat tembakan dari luar kotak penalti.

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Hanya berselang dua menit, Lynch memberikan asis kepada Aidan Borland. Gelandang berusia 19 tahun itu mencetak gol terbaik dalam pertandingan lewat sepakan kaki luar dari tepi kotak penalti yang bersarang di sudut bawah gawang.

Walsall sebenarnya sempat mengancam melalui Tai Sodje dari situasi sepak pojok. Namun, secara keseluruhan, tuan rumah kesulitan mengimbangi permainan Villa yang tampil dominan sepanjang laga.