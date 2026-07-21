Arsenal Kembali Miliki Trio Juara Piala Dunia, Tradisi Juara The Gunners Terus Berlanjut

JawaPos.com - Arsenal kembali mencatatkan momen istimewa dalam sejarah klub setelah memiliki tiga pemain berstatus juara Piala Dunia. Keberhasilan Timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 membuat David Raya, Mikel Merino, dan Martin Zubimendi resmi bergabung dalam daftar eksklusif pemain Arsenal yang pernah mengangkat trofi paling bergengsi di sepak bola.

Pencapaian tersebut sekaligus mengakhiri penantian selama 12 tahun. Terakhir kali Arsenal memiliki tiga juara dunia dalam satu periode terjadi setelah Jerman menjuarai Piala Dunia 2014 di Brasil.

Saat itu, Mesut Ozil, Per Mertesacker, dan Lukas Podolski kembali ke London Utara dengan status sebagai kampiun dunia. Kini, sejarah itu kembali terulang. Bedanya, kali ini tiga pemain Arsenal berasal dari Spanyol yang sukses membawa negaranya menjadi juara dunia pada edisi 2026.

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David Raya menjadi salah satu sosok penting di skuad Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Penjaga gawang berusia 30 tahun itu tampil konsisten di bawah mistar dan kini melengkapi prestasinya dengan gelar Piala Dunia.

Di lini tengah, Mikel Merino juga menambah koleksi trofi bergengsinya. Gelandang yang dikenal kuat dalam duel udara dan memiliki visi bermain yang baik tersebut menjadi bagian dari skuad Spanyol yang tampil impresif sepanjang turnamen.

Sementara itu, Martin Zubimendi menjadi nama terbaru yang memperkuat Arsenal. Kehadirannya di Emirates langsung dibarengi pencapaian besar setelah membawa negaranya meraih gelar juara dunia, menjadikannya salah satu rekrutan paling bergengsi musim ini.

Keberhasilan ketiga pemain tersebut menambah panjang daftar juara dunia yang pernah mengenakan seragam Arsenal. Sebelumnya, George Eastham menjadi pemain Arsenal pertama yang meraih gelar Piala Dunia bersama Inggris pada 1966.

Selanjutnya, dua gelandang legendaris Prancis, Emmanuel Petit dan Patrick Vieira, membawa pulang trofi Piala Dunia 1998. Kemudian, Cesc Fabregas menjadi wakil Spanyol yang merasakan gelar juara dunia pada edisi 2010.