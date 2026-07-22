Ho Chi Minh City Rekrut Lenn-Minh Quang Tran, Eks Timnas Belgia U17 Siap Bela Timnas Vietnam

Ho Chi Minh City rekrut Lenn-Minh Quang Tran, eks Timnas Belgia U17. (Istimewa)
JawaPos.com - Ho Chi Minh City FC resmi memperkenalkan pemain diaspora berdarah Vietnam Lenn-Minh Quang Tran, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi musim kompetisi mendatang. Kehadirannya bukan hanya menambah kekuatan tim, tetapi juga membuka peluang bagi timnas Vietnam untuk mendapatkan talenta muda berkualitas.
Bek kiri berusia 19 tahun itu lahir dan besar di Belgia. Lenn-Minh Qung Trang sempat memperkuat Timnas Belgia kelompok usia U-17 sebelum memutuskan menerima kesempatan untuk membangun karir di negara asal ayahnya.
Lenn-Minh Quang memiliki darah Vietnam dari sang ayah, sementara ibunya berasal dari Belgia. Sejak kecil, kedua orang tuanya juga memberikan nama Vietnam sebagai bagian dari identitas keluarga.
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Ho Chi Minh City kini tengah memproses naturalisasi Lenn-Minh Quang agar bisa berstatus sebagai warga negara Vietnam. Jika seluruh proses administrasi berjalan lancar, dia berpeluang menjadi salah satu pemain lokal dengan nilai tertinggi di klub tersebut.
Kehadirannya juga bisa memberikan keuntungan bagi Timnas Vietnam. Apabila proses naturalisasi selesai dalam waktu dekat, Lenn-Minh Quang berpotensi dipanggil memperkuat Vietnam U20 pada ajang Kualifikasi Piala Asia U20 2027.
Sebelum bergabung dengan Ho Chi Minh City, Lenn-Minh Quang mengembangkan karir di Belgia bersama akademi KRC Genk, salah satu akademi sepak bola yang dikenal banyak melahirkan pemain berkualitas di Eropa. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam perkembangan permainannya.
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Pada musim lalu, dia melanjutkan karier bersama MVV Maastricht yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Di klub tersebut, Lenn-Minh Quang mendapat kepercayaan sebagai pemain utama dengan mencatatkan 32 penampilan sepanjang musim. Jumlah itu menunjukkan konsistensinya meski masih berusia belia.
Rekam jejak tersebut membuat Ho Chi Minh City yakin untuk membawanya pulang ke Vietnam. Klub berharap Lenn-Minh Quang bisa memberikan warna baru di sektor kiri pertahanan sekaligus menjadi investasi jangka panjang.
Fenomena pemain diaspora memang semakin berkembang di kawasan Asia Tenggara. Beberapa negara mulai aktif memulangkan pemain keturunan yang berkembang di akademi maupun kompetisi Eropa untuk meningkatkan kualitas tim nasional.
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