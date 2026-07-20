Mauro Zijlstra Cedera! Jelang Piala AFF 2026, John Herdman Putar Otak Racik Lini Depan Timnas Indonesia

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, cukup menyayangkan cedera yang dialami Mauro Zijlstra di tengah persiapan menjelang Piala AFF 2026. Herdman pun memutar otak untuk mencari pengganti striker Persija Jakarta tersebut.

Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri menatap Piala AFF 2026. Saat ini, Herdman tengah fokus menggembleng aspek fisik dan taktik anak asuhnya di pemusatan latihan (TC) yang berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar.

Namun sayang, Timnas Indonesia harus kehilangan Zijlstra karena mengalami cedera hamstring. Penyerang naturalisasi itu pun telah meninggalkan pemusatan latihan dan fokus pemulihan bersama timnya, Persija Jakarta.

"Sayang sekali, sungguh disayangkan. Mauro dalam salah satu sesi latihan, merasakan sesuatu di hamstringnya. Setelah diperiksa, itu adalah sesuatu yang akan membuatnya absen setidaknya untuk sebagian turnamen,” kata Herdman, dikutip Senin (20/7/2026).

Situasi tersebut membuat Herdman mencari racikan terbaik pada lini serang Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu turut berdoa agar Zijsltra bisa cepat pulih dari cederanya.

“Sebagai pelatih, saya harus membuat keputusan itu untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Jadi, kami sangat sedih untuk Mauro dan berharap dia cepat pulih," ucap Herdman.

Dalam waktu dekat, Herdman akan mengumumkan skuad final Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026, mengingat ajang tersebut akan segera bergulir. Kemungkinan besar Zijlstra tidak akan masuk dalam daftar pemain yang dibawa sang pelatih.

Piala AFF 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan menjamu Kamboja pada (27/7), kemudian dilanjut tandang melawan Timor Leste pada (31/7). Setelah itu, Skuad Garuda menjamu Vietnam (3/8) dan ditutup dengan laga tandang kontra Singapura (7/8) mendatang.