5 Alasan Argentina Layak Kalah dari Spanyol di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Argentina harus mengubur mimpi mempertahankan gelar juara dunia setelah takluk 0-1 dari timnas Spanyol pada final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey.

Gol Ferran Torres pada menit ke-116 memastikan La Roja meraih gelar dunia kedua mereka. Meski Argentina hanya kalah tipis 1-0, jalannya pertandingan menunjukkan dominasi timnas Spanyol hampir sepanjang 120 menit.

Melansir NDTV, berikut lima faktor utama yang membuat Argentina gagal mempertahankan trofi Piala Dunia.

1. Lionel Messi Berhasil Dimatikan Sepanjang turnamen, Lionel Messi menjadi motor permainan Argentina dengan torehan delapan gol. Namun, di partai final, Spanyol sukses meredam pengaruh sang kapten.

Messi hanya mencatat expected goals (xG) sebesar 0,04, tanpa satu pun umpan kunci sepanjang pertandingan. Bahkan pada 15 menit pertama, ia nyaris tidak terlibat dalam permainan dan hanya mencatat satu sentuhan bola.

Keberhasilan Spanyol membatasi ruang gerak Messi membuat kreativitas Argentina ikut menghilang.

2. Spanyol Menguasai Lini Tengah Salah satu kekuatan terbesar La Roja sepanjang turnamen kembali terlihat di final. Rodri dan rekan-rekannya mengendalikan tempo pertandingan melalui penguasaan bola yang dominan.

Spanyol bukan hanya piawai menjaga sirkulasi bola, tetapi juga sangat cepat merebut kembali penguasaan ketika kehilangan bola. Akibatnya, Argentina kesulitan membangun serangan dan lebih banyak bertahan sepanjang laga.