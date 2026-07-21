Usai Final Piala Dunia 2026, Zlatan Ibrahimovic Umumkan Tak Akan Kembali ke Fox Sports

JawaPos.com - Legenda sepak bola Swedia Zlatan Ibrahimovic, membuat kejutan setelah berakhirnya final Piala Dunia 2026. Pria berusia 44 tahun itu mengumumkan bahwa dirinya tidak akan lagi menjadi bagian dari tim siaran Fox Sports pada ajang Piala Dunia berikutnya.

Pengumuman tersebut disampaikan Zlatan Ibrahimovic beberapa detik sebelum siaran resmi piala dunia ditutup. Momen itu bahkan membuat pembawa acara Rebecca Lowe tampak terkejut karena tidak mengetahui keputusan tersebut sebelumnya.

Selama Piala Dunia 2026, Ibrahimovic menjadi salah satu analis yang paling banyak mendapat perhatian. Bersama Rebecca Lowe, Thierry Henry, dan Alexi Lalas, mantan striker AC Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Manchester United itu menghidupkan jalannya siaran dengan komentar-komentar tajam serta analisis yang lugas.

Penampilannya mendapat respons positif dari penonton. Banyak yang menilai kehadiran Zlatan memberi warna berbeda dalam tayangan Fox Sports sehingga sempat muncul harapan ia akan kembali tampil pada Piala Dunia 2030.

Namun, harapan tersebut dipastikan pupus lewat pernyataan yang disampaikan Zlatan Ibrahimovic.

"Saya sudah banyak berbicara selama satu setengah bulan terakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Alexi, Thierry, Rebecca, Fox, dan seluruh kru produksi. Kalian membuat semuanya terasa mudah. Saya harap masyarakat Amerika menikmati pengalaman ini seperti saya menikmatinya," kata Zlatan Ibrahimovic.

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Tak lama setelah menyampaikan ucapan terima kasih, Zlatan kemudian menegaskan bahwa kiprahnya sebagai analis televisi telah berakhir. "Ini juga menjadi perpisahan saya dengan studio. Ini adalah pengalaman pertama sekaligus terakhir saya di sini. Terima kasih," ujar dia.

Ucapan tersebut langsung membuat Rebecca Lowe terkejut. Dengan spontan dia bertanya.