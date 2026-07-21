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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 21 Juli 2026 | 18.38 WIB

Nyaris Celaka! Medali Emas David Raya Tersangkut Jaring Gawang saat Selebrasi Juara Piala Dunia 2026

David Raya nyaris celaka saat selebrasi juara Piala Dunia 2026. Medali emasnya tersangkut jaring gawang. (Istimewa) - Image

David Raya nyaris celaka saat selebrasi juara Piala Dunia 2026. Medali emasnya tersangkut jaring gawang. (Istimewa)

JawaPos.com - Momen bahagia usai timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 hampir berubah menjadi insiden yang tidak diinginkan. Kiper David Raya sempat mengalami kejadian menegangkan ketika medalinya tersangkut di jaring gawang saat merayakan kemenangan bersama rekan-rekan setim.

Timnas Spanyol memastikan diri sebagai juara piala dunia dunia setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final. Gol tunggal kemenangan dicetak Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri upaya Argentina mempertahankan gelar juara yang mereka raih empat tahun sebelumnya.

Sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, seluruh pemain Spanyol langsung larut dalam euforia. Mereka merayakan keberhasilan membawa pulang trofi Piala Dunia yang melengkapi pencapaian luar biasa setelah sebelumnya sukses menjadi juara Eropa.

Di tengah pesta kemenangan itu, David Raya memilih merayakan momen spesial dengan tradisi yang cukup sering dilakukan para pesepak bola setelah memenangkan turnamen besar. Kiper Arsenal tersebut memanjat tiang gawang untuk mengambil sebagian jaring sebagai kenang-kenangan.

Namun, ketika hendak turun ke lapangan, sebuah insiden tak terduga terjadi. Medali emas yang menggantung di leher Raya tiba-tiba tersangkut di jaring gawang.

Akibatnya, penjaga gawang berusia 30 tahun itu sempat menggantung beberapa saat. Pita medali yang melingkar di lehernya ikut tertarik sehingga membuat situasi terlihat cukup berbahaya.

Beruntung, Raya tidak panik. Dia segera menyadari apa yang terjadi dan dengan sigap melepaskan medalinya dari jaring. Setelah berhasil membebaskan diri, ia turun ke lapangan tanpa mengalami cedera sedikit pun.

Momen tersebut langsung mengundang perhatian para pemain lain yang berada di sekitar gawang. Beberapa detik kemudian, Raya terlihat tertawa sambil melanjutkan selebrasi bersama rekan-rekannya. Insiden kecil itu pun berubah menjadi salah satu momen unik yang mewarnai pesta juara Spanyol.

Meski tidak mencatatkan satu menit pun penampilan sepanjang Piala Dunia 2026, Raya tetap menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Luis de la Fuente. Keberadaannya di ruang ganti dan selama persiapan turnamen turut membantu Spanyol menjaga kekompakan hingga akhirnya berhasil mengangkat trofi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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