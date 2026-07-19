Komang Tri Merasa Terhormat Hadapi Persebaya Surabaya! PSIS Semarang Janji Berikan Perlawanan Terbaik

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan merayakan hari jadinya yang ke-99 dengan menghadapi PSIS Semarang dalam Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (19/7/2026) pukul 15.00 WIB.

Bagi PSIS Semarang, pertandingan tersebut bukan sekadar laga persahabatan, tetapi menjadi momentum penting mengukur kesiapan tim sekaligus memberikan penampilan terbaik sebelum Liga 1 musim 2026/2027 dimulai.

Mengapa Laga Melawan Persebaya Surabaya Begitu Berarti bagi PSIS Semarang? Perwakilan pemain PSIS Semarang, Komang Tri, mengaku bangga mendapat kesempatan menghadapi Persebaya Surabaya dalam momen istimewa perayaan ulang tahun klub yang ke-99.

Menurutnya, seluruh pemain memiliki motivasi tinggi untuk menjadikan pertandingan tersebut sebagai bekal menghadapi kompetisi resmi.

"Ini merupakan kehormatan bagi saya dan teman-teman bisa bertanding melawan Persebaya. Semoga latihan tanding ini menjadi persiapan yang baik bagi Persebaya dan PSIS menghadapi kompetisi ke depan," kata Komang dikutip dari Antara, Sabtu (18/7/2026).

Ucapan Komang menunjukkan pertandingan ini memiliki arti lebih dari sekadar laga uji coba. Selain menghormati undangan tuan rumah, PSIS Semarang juga ingin memanfaatkan pertandingan untuk meningkatkan kualitas permainan setelah menjalani masa persiapan pramusim.

Laga di Stadion Gelora Bung Tomo diprediksi berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim yang sama-sama sedang membangun kekuatan baru. Persebaya Surabaya tampil dengan sejumlah rekrutan anyar, sedangkan PSIS Semarang mulai mematangkan komposisi skuad bersama tim pelatih.

Hamka Hamzah Fokus Evaluasi Kondisi Fisik dan Taktik Asisten pelatih PSIS Semarang Hamka Hamzah menegaskan pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya menjadi bagian penting dalam proses evaluasi tim sebelum kompetisi musim 2026/2027 dimulai.

Menurut mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut, fokus utama tim pelatih adalah melihat perkembangan kondisi fisik pemain setelah sekitar dua pekan menjalani latihan bersama.