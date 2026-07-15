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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 16 Juli 2026 | 05.59 WIB

Era Didier Deschamps Berakhir, Ini Tiga Kandidat Kuat Pelatih Baru Timnas Prancis usai Piala Dunia 2026

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps. (@_BeFootball/X) - Image

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps. (@_BeFootball/X)

JawaPos.com - Kekalahan Prancis dari timnas Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 tak hanya mengakhiri langkah Les Bleus di turnamen. Hasil itu juga menjadi penanda berakhirnya era Didier Deschamps sebagai pelatih kepala tim nasional Prancis.

Sebelumnya, Didier Deschamps telah memastikan bahwa Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terakhirnya bersama Les Bleus Prancis. Artinya, pertandingan perebutan tempat ketiga akan menjadi laga penutup bagi pelatih berusia 57 tahun tersebut setelah lebih dari satu dekade memimpin Prancis di level internasional.

Kepergian Didier Deschamps langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Siapa sosok yang paling layak melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di timnas Prancis, salah satu tim terbaik dunia?

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) dipastikan tidak akan mudah menentukan pilihan. Sebab, pelatih baru nanti bukan hanya dituntut mempertahankan prestasi, tetapi juga mampu mengelola skuad bertabur bintang yang selalu dibebani target juara di setiap turnamen.

Selama menangani Prancis sejak 2012, Deschamps berhasil mengukir catatan yang sulit ditandingi. Dia membawa Les Bleus menjuarai Piala Dunia 2018, menjadi runner-up Euro 2016 dan Piala Dunia 2022, serta rutin membawa tim melangkah jauh di berbagai kompetisi besar.

Tak hanya sukses sebagai pelatih, Deschamps juga memiliki sejarah manis saat masih aktif bermain. Dia merupakan kapten Prancis ketika menjuarai Piala Dunia 1998 dan Euro 2000. 

Berkat pencapaian tersebut, Deschamps masuk dalam daftar eksklusif tokoh sepak bola yang mampu menjuarai Piala Dunia sebagai pemain sekaligus pelatih. Warisan besar itulah yang membuat kursi pelatih Timnas Prancis menjadi salah satu jabatan paling bergengsi sekaligus paling menantang di sepak bola internasional.

Sejumlah nama pun mulai dikaitkan sebagai calon pengganti. Nama yang paling santer disebut tentu saja Zinedine Zidane.

Legenda Prancis itu sudah lama dianggap sebagai penerus alami Deschamps. Meski belum kembali melatih sejak meninggalkan Real Madrid, reputasi Zidane tetap berada di level tertinggi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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