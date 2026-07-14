Resmi Direkrut Manchester United, Berikut Tekad Andrey Santos

JawaPos.com - Manchester United berhasil mendatangkan Andrey Santos sebagai pemain baru untuk Liga Inggris musim 2026/2027. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut juga bertekad memberikan gelar.

Setelah diresmikan sebagai pemain baru, Andrey Santos menyebut Manchester United sebagai salah satu klub istimewa. Pasalnya, beberapa pemain idola bermain untuk tim asal kota Manchester tersebut.

“Segala sesuatu tentang Manchester United itu istimewa; sungguh perasaan yang luar biasa untuk bergabung dengan klub yang pernah diwakili oleh beberapa idola terbesar saya," kata Andrey Santos yang dikutip dari laman resmi Manchester United, Senin (13/7).

Dilatih Michael Carrick membuat Andrey Santos bisa punya banyak kesempatan untuk belajar. Menurut gelandang asal Brasil tersebut, pelatih yang merupakan legenda Manchester United itu merupakan orang yang tepat untuk membantu meningkatkan performanya.

"Sebagai seorang gelandang, saya sangat senang memiliki kesempatan untuk belajar dari Michael Carrick. Dia adalah pelatih yang tepat untuk membantu saya melangkah ke tahap selanjutnya dalam karir saya dan berjuang untuk mencapai impian saya," ujar Andrey Santos.

Banyak hal yang sudah diketahuinya tentang Manchester United, salah satunya ambisi klub kembali menjadi juara. Untuk hal tersebut, Andrey Santos juga sudah tidak sabar membantu Setan Merah meraih juara.

"Semua orang bercerita kepada saya tentang betapa ambisiusnya klub ini dan lingkungan luar biasa yang telah tercipta di sini. Saya tahu betapa kuatnya skuad ini dan saya tidak sabar untuk berjuang bersama memperebutkan trofi terbesar," tandas Andrey Santos.

Gelandang 22 tahun tersebut merupakan pembelian pertama yang diresmikan Manchester United. Pihak klub juga telah menyodorkan kontrak hingga Juni 2031 kepada Andrey Santos.