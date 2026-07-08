Tottenham Hotspur Resmi Rekrut Sandro Tonali dengan Nilai Transfer Capai Rp 2,2 Triliun

JawaPos.com – Tottenham Hotspur resmi mengumumkan perekrutan Sandro Tonali dari Newcastle United dengan nilai transfer yang memecahkan rekor klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (7/7), Nilai transfer tersebut dilaporkan mencapai EUR 100 juta atau sekitar Rp2,2 triliun, menjadikannya pembelian termahal dalam sejarah Tottenham.

Kedatangan gelandang asal Italia itu sekaligus menambah total belanja klub menjelang musim 2026–2027 hingga melampaui EUR 200 juta atau sekitar Rp4,4 triliun.

Tonali diproyeksikan menjadi andalan baru di lini tengah Tottenham bersama Mateus Fernandes yang lebih dahulu direkrut pada bursa transfer musim panas. Klub juga memperkuat skuad dengan mendatangkan Jan Paul van Hecke, serta merekrut Marcos Senesi, Andy Robertson, dan Martin Dubravka dengan status bebas transfer.

Langkah agresif tersebut menjadi bagian dari upaya Tottenham membangun tim yang lebih kompetitif di bawah asuhan Roberto De Zerbi.

Dalam pernyataannya, Tonali mengaku sangat antusias bergabung dengan Tottenham. Pemain berusia 26 tahun itu mengungkapkan bahwa pembicaraannya dengan Roberto De Zerbi semakin memantapkan keputusannya untuk menerima tawaran klub asal London tersebut.

Tonali juga menyebut atmosfer stadion dan dukungan para penggemar Tottenham menjadi salah satu alasan utama memilih berlabuh di klub tersebut.