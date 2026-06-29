Robbie Fowler Sebut Christian Pulisic Cocok Gantikan Mohamed Salah di Liverpool

Christian Pulisic setelah cetak gol ke gawang Senegal. (Dok. IG/USMNT)
JawaPos.com - Legenda Liverpool Robbie Fowler menyebut Christian Pulisic sebagai sosok yang layak menggantikan Mohamed Salah di Anfield. Menurutnya, winger AC Milan itu memiliki kualitas dan pengalaman untuk mengikuti jejak bintang asal Mesir tersebut.
Di tengah berbagai rumor mengenai calon penyerang baru Liverpool, Fowler secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pemain Timnas Amerika Serikat tersebut melalui akun X pribadinya, @Robbie9Fowler.
Menurut Fowler, Pulisic memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk sukses di Anfield. Sejak bergabung dengan AC Milan, pemain berusia 27 tahun itu mampu menghidupkan kembali kariernya setelah menjalani masa sulit bersama Chelsea.
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Pulisic juga konsisten menjadi salah satu motor serangan Rossoneri dalam beberapa musim terakhir. Performa impresif itu membuat Fowler yakin sang winger masih memiliki potensi besar untuk berkembang.
"Banyak rumor beredar soal siapa yang akan bergabung dengan @LFC, tetapi satu nama yang belum saya lihat disebut-sebut adalah Pulisic," tulis Fowler.
"Usianya pas, pernah bermain di Liga Premier, dia pemain yang menarik. Saya akan merekrutnya. Potensinya bisa mengikuti jejak karier seperti Salah. Bagaimana menurut kalian?" lanjut mantan striker yang mencetak 183 gol untuk Liverpool tersebut.
Meski demikian, belum diketahui apakah Liverpool memiliki ketertarikan yang sama. Saat ini, kapten Timnas Amerika Serikat tersebut tengah menjadi sorotan karena baru pulih dari cedera dan kembali memperkuat negaranya di Piala Dunia 2026.
Berdasarkan data FotMob, nilai pasar Pulisic saat ini berada di kisaran 44,6 juta euro. Nilai tersebut relatif lebih rendah dibanding sejumlah winger muda yang juga dikaitkan dengan Liverpool, termasuk Yan Diomande.
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