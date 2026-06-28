5 Kekecewaan Terbesar yang Terjadi di Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan sejumlah kejutan, tidak hanya melalui keberhasilan tim-tim kuda hitam, tetapi juga kegagalan beberapa negara yang sebelumnya memiliki harapan besar.

Sejumlah peserta harus tersingkir lebih awal akibat berbagai persoalan, mulai dari penurunan fisik, lemahnya penyelesaian akhir, hingga keterbatasan kualitas permainan.

Berikut 5 kekecewaan terbesar yang mewarnai perjalanan fase grup Piala Dunia FIFA 2026, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (28/6).

1. Uruguay Gagal Menampilkan Proyek Intensitas Marcelo Bielsa

Uruguay menjadi salah satu tim yang paling mengecewakan setelah gagal meraih kemenangan di fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Strategi intensitas tinggi yang diterapkan pelatih Marcelo Bielsa justru berdampak pada kelelahan fisik pemain dan menurunnya konsistensi permainan. La Celeste hanya mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan akibat lemahnya penyelesaian peluang dan kehilangan kekompakan pada momen penting.

2. Turki Kehilangan Momentum Akibat Buruknya Penyelesaian Akhir

Turki datang ke Piala Dunia FIFA 2026 dengan optimisme tinggi setelah tampil menjanjikan dalam beberapa kompetisi sebelumnya. Namun, masalah efektivitas serangan membuat mereka gagal mengubah banyak peluang menjadi gol saat menghadapi Australia dan Paraguay. Kemenangan dramatis atas Amerika Serikat tidak cukup menyelamatkan perjalanan Turki karena hasil positif tersebut datang ketika peluang lolos sudah sangat sulit.

3. Haiti Kesulitan Menghadapi Level Persaingan Dunia

Kembalinya Haiti ke Piala Dunia setelah absen selama puluhan tahun menjadi salah satu cerita menarik dalam turnamen ini. Namun, perbedaan kualitas dengan tim-tim elite dunia membuat Haiti kesulitan bersaing sepanjang fase grup. Masalah pertahanan dan inkonsistensi permainan menyebabkan tim Karibia tersebut menelan tiga kekalahan dengan delapan gol bersarang di gawang mereka.