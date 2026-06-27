Profil Rivas Manuhutu, Bek Kiri Berdarah Indonesia yang Tampil Menjanjikan Bersama PSV U-19

JawaPos.com - Nama Rivas Manuhutu mulai menjadi sorotan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bek kiri yang memiliki darah Indonesia tersebut sedang menunjukkan perkembangan positif bersama PSV U-19 pada musim 2025/2026.

Di usianya yang masih muda, Rivas Manuhutu perlahan mendapat kepercayaan untuk tampil di salah satu akademi terbaik di Belanda. Kesempatan bermain yang terus bertambah menjadi sinyal bahwa performanya dinilai cukup menjanjikan oleh tim pelatih PSV.

Sepanjang musim ini, Rivas Manuhutu telah mencatatkan tujuh penampilan bersama PSV U-19. Meski berposisi sebagai bek kiri, dia juga mampu memberikan kontribusi di lini serang dengan mencetak satu gol.

Gol tersebut tercipta ketika PSV U-19 meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Utrecht U-19 pada November 2025. Momen itu menjadi salah satu pencapaian penting bagi Rivas karena menunjukkan kemampuannya tidak hanya bertahan, tetapi juga membantu tim saat menyerang.

Perkembangan Rivas tidak berhenti di kompetisi domestik. Dia juga mendapat kesempatan tampil di UEFA Youth League musim 2025/2026, turnamen yang mempertemukan akademi-akademi terbaik dari berbagai klub Eropa.

Kepercayaan tampil di kompetisi tersebut menjadi pengalaman berharga bagi sang pemain. Salah satu pertandingan yang dijalani adalah menghadapi Bayer Leverkusen U-19, laga yang memberikan kesempatan bagi Rivas untuk mengukur kemampuan menghadapi lawan dengan kualitas tinggi.

Bermain di level kompetisi Eropa sejak usia muda tentu menjadi modal penting bagi perkembangan karirnya. Pengalaman menghadapi berbagai gaya permainan diyakini dapat membantu meningkatkan kualitas teknik, mental, dan pengambilan keputusan di atas lapangan.

Bagi penggemar sepak bola Indonesia, nama Rivas Manuhutu mulai masuk dalam daftar pemain keturunan yang patut dipantau. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang aktif memonitor pemain-pemain berdarah Indonesia yang berkembang di luar negeri sebagai bagian dari regenerasi skuad nasional.