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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 9 Juni 2026 | 01.29 WIB

Mirwan Suwarso Buka Suara! Ungkap Masa Depan Nico Paz di Como, Real Madrid Era Jose Mourinho Mulai Gerilya

Nico Paz. (Dok. Como) - Image

Nico Paz. (Dok. Como)

JawaPos.com - Real Madrid diperkirakan akan menjadi salah satu klub tersibuk pada bursa transfer musim panas ini. Setelah menjalani dua musim tanpa meraih trofi besar, Los Blancos diyakini akan melakukan sejumlah perubahan penting dalam skuad mereka.

Di tengah berbagai rumor transfer pemain bintang, ada satu nama yang terus menjadi perhatian, yakni Nico Paz. Gelandang muda asal Argentina tersebut tampil impresif bersama Como dan kini berada dalam situasi yang membuat masa depannya menjadi bahan perbincangan.

Real Madrid diketahui memiliki klausul pembelian kembali untuk pemain jebolan akademi mereka itu dan diyakini sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkannya pada musim panas ini.

Suwarso Serahkan Keputusan kepada Real Madrid

Melansir akun X Fabrizio Romano, Presiden Como, Mirwan Suwarso, mengakui bahwa klubnya masih berharap dapat mempertahankan Nico Paz setidaknya untuk satu musim lagi.

Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Real Madrid sebagai pemilik hak atas sang pemain.

“Apakah Nico Paz akan bertahan satu tahun lagi? Hanya Real Madrid yang bisa memutuskan. Kami sedang menunggu. Itu terserah mereka,” kata Suwarso.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Como hingga kini belum menerima keputusan resmi dari Real Madrid mengenai masa depan gelandang berusia 21 tahun tersebut.

Keinginan Como untuk mempertahankan Nico tentu bukan tanpa alasan. Setelah tampil konsisten sepanjang musim, pemain muda Argentina itu menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan klub Italia tersebut hingga berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.

Real Madrid Ingin Membawa Nico Pulang

Editor: Hendra
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