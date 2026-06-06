Eks Bek Chile Gonzalo Jara Sebut Lionel Messi Dinilai Lebih Sulit Dihentikan Dibanding Ronaldo

JawaPos.com - Perdebatan mengenai siapa yang lebih hebat antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kembali mencuri perhatian menjelang Piala Dunia 2026. Mantan bek Timnas Chile Gonzalo Jara ikut memberikan pandangan setelah pernah berhadapan langsung dengan kedua megabintang tersebut.

Gonzalo Jara bukan sosok sembarangan ketika berbicara soal kualitas Messi dan Ronaldo. Mantan pemain timnas Chile itu pernah merasakan kerasnya persaingan di level tertinggi, termasuk tampil dalam dua edisi Piala Dunia serta menjadi bagian penting saat Chile menjuarai Copa America.

Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari media Amerika Latin, Gonzalo Jara mengungkapkan bahwa Messi dan Ronaldo sama-sama menghadirkan tantangan besar bagi para pemain bertahan. Namun jika harus memilih satu nama yang paling sulit dihadapi, dia tanpa ragu menunjuk kapten Timnas Argentina tersebut.

Menurut Jara, perbedaan utama antara Messi dan Ronaldo terletak pada gaya bermain mereka. Ronaldo dikenal memiliki kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan penyelesaian akhir yang sangat berbahaya. Sementara itu, Messi menawarkan sesuatu yang lebih sulit diprediksi.

Dia menjelaskan, seorang bek masih memiliki peluang untuk mengantisipasi pergerakan Ronaldo, terutama ketika pemain Portugal itu berlari memanfaatkan ruang kosong. Namun situasinya berbeda ketika menghadapi Messi yang mampu mengubah arah serangan dalam hitungan detik.

"Messi sangat sulit ditebak. Anda tidak pernah tahu apa yang akan dilakukannya dalam situasi tertentu," ungkap Jara.

Kemampuan menggiring bola, melakukan perubahan arah secara cepat, dan menciptakan ruang di area sempit menjadi alasan utama mengapa Messi dianggap lebih menyulitkan. Bahkan, Jara mengaku duel satu lawan satu melawan peraih delapan Ballon d'Or itu merupakan tantangan yang sangat berat bagi pemain bertahan mana pun.

Komentar Jara kembali memanaskan diskusi panjang yang selama bertahun-tahun membelah penggemar sepak bola dunia. Sejak muncul sebagai bintang besar pada era 2000-an, Messi dan Ronaldo terus bersaing dalam berbagai aspek, mulai dari jumlah gol, trofi, hingga penghargaan individu.