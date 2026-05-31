Cristiano Ronaldo Dinilai Sulit Jadi Pelatih karena Mentalitas Kompetitif yang Sangat Tinggi

Cristiano Ronaldo (Bein Sports)
JawaPos.com – Mantan rekan setim Cristiano Ronaldo di Manchester United, Eric Djemba-Djemba, mengungkap alasan mengapa ia menilai sang megabintang sulit menjadi pelatih pada masa depan.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (30/5), Menurut Djemba-Djemba, mentalitas kompetitif Ronaldo yang sangat tinggi dapat menjadi hambatan dalam menangani pemain dari pinggir lapangan.
Penilaian tersebut disampaikan ketika membahas kemungkinan karier Ronaldo setelah pensiun dari sepak bola profesional.
Djemba-Djemba menyebut Cristiano Ronaldo memiliki karakter yang selalu menginginkan hasil lebih dalam setiap situasi. Ia juga menggambarkan Ronaldo sebagai sosok yang mudah marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan.
Kondisi tersebut dinilai akan menyulitkan Ronaldo dalam menghadapi berbagai karakter pemain apabila menjadi pelatih.
Mantan pemain asal Kamerun itu menjelaskan bahwa sifat kompetitif Ronaldo telah terlihat sejak usia muda. Saat keduanya tinggal bersama di Manchester pada awal karier Ronaldo, Djemba-Djemba melihat langsung ambisi besar yang dimiliki sang pemain.
Ronaldo disebut selalu terdorong untuk berkembang dan tidak pernah merasa puas terhadap pencapaiannya.
Djemba-Djemba mengaku tidak terkejut melihat Ronaldo masih bermain pada usia 41 tahun karena mentalitas tersebut telah terbentuk sejak remaja.
Menurut Djemba-Djemba dorongan untuk terus menjadi lebih baik merupakan faktor utama yang membuat Ronaldo mampu mempertahankan performa tinggi selama bertahun-tahun. Namun, sifat yang sama justru dianggap kurang ideal apabila diterapkan dalam dunia kepelatihan.
Sejumlah pihak menilai Cristiano Ronaldo kemungkinan lebih cocok menjalani peran lain di dunia sepak bola setelah pensiun. Posisi sebagai direktur, penasihat klub, atau tokoh eksekutif dianggap lebih sesuai dibandingkan menjadi pelatih.
